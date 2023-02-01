Курганские депутаты ГД отреагировали на идею запрета отдыха политиков за границей

Депутат Госдумы Ильтяков: политики не должны выезжать за рубеж в данное время

02 февраля 2023 в 20:05 Размер текста - 17 +

Депутаты ГД Ильтяков и Лисовский высказались об идее запрета отдыха политиков за границей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутаты Государственной Думы от Курганской области Александр Ильтяков и Сергей Лисовский поделились мнением по поводу идеи запретить российским политикам уезжать за границу на отдых во время спецоперации (СВО). Об этом политики рассказали URA.RU. «Чиновники и депутаты в данное время не должны выезжать за рубеж. Но полных запретов вводить нельзя. Надо предупреждать, чтобы люди понимали, чем они рискуют во время таких поездок. В том числе могут навредить как-то своей стране», — указал Ильтяков. Он добавил, что сегодня такое положение, что лучше не рисковать. Другой депутат от Курганской области в Госдуме Сергей Лисовский данную идею прокомментировал кратко. «Если нужно ограничить по некоторым причинам, значит надо это сделать», — подчеркнул Лисовский. Ранее URA.RU писало, что депутаты Госдумы заинтересовались предложенной основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным инициативой об ужесточении правил выезда чиновников из России на время проведения специальной военной операции (СВО). По словам председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, идею планируют обсудить в скором времени. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Ее основная миссия, по словам президента России Владимира Путина, — освобождение Донбасса от геноцида киевской власти и националистов ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты Государственной Думы от Курганской области Александр Ильтяков и Сергей Лисовский поделились мнением по поводу идеи запретить российским политикам уезжать за границу на отдых во время спецоперации (СВО). Об этом политики рассказали URA.RU. «Чиновники и депутаты в данное время не должны выезжать за рубеж. Но полных запретов вводить нельзя. Надо предупреждать, чтобы люди понимали, чем они рискуют во время таких поездок. В том числе могут навредить как-то своей стране», — указал Ильтяков. Он добавил, что сегодня такое положение, что лучше не рисковать. Другой депутат от Курганской области в Госдуме Сергей Лисовский данную идею прокомментировал кратко. «Если нужно ограничить по некоторым причинам, значит надо это сделать», — подчеркнул Лисовский. Ранее URA.RU писало, что депутаты Госдумы заинтересовались предложенной основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным инициативой об ужесточении правил выезда чиновников из России на время проведения специальной военной операции (СВО). По словам председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, идею планируют обсудить в скором времени. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Ее основная миссия, по словам президента России Владимира Путина, — освобождение Донбасса от геноцида киевской власти и националистов ВСУ.