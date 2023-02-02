Челябинские силовики задержали продавца алкоголя, подозреваемого в гибели трех человек

02 февраля 2023 в 19:52 Размер текста - 17 +

В Саккулово задержали мужчину, у которого отравившиеся приобрели алкоголь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Силовики в Челябинской области задержали продавца суррогатного алкоголя, которым могли смертельно отравиться трое жителей поселка Саккулово Сосновского района. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону. «Местный житель занимался изготовлением и продажей алкоголя. Именно у него купили самогон погибшие», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. По данным URA.RU, в вечеринке участвовало пятеро. Один из них остался жив только потому, что выпил всего одну рюмку. Остальные употребили гораздо больше и разошлись по домам. Первым скончался хозяин. Его тело нашли во дворе дома. Первой версией стала смерть от переохлаждения. Ночью стало плохо еще троим: женщину спасли медики, а двое мужчин скончались. Ранее в пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Выясняются обстоятельства случившегося. В доме, где проходила вечеринка, нашли восемь пластиковых бутылок с остатками спиртосодержащей жидкости. Одна половина их была по 1,5 литра, вторая — по 0,5 литра.

Силовики в Челябинской области задержали продавца суррогатного алкоголя, которым могли смертельно отравиться трое жителей поселка Саккулово Сосновского района. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону. «Местный житель занимался изготовлением и продажей алкоголя. Именно у него купили самогон погибшие», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. По данным URA.RU, в вечеринке участвовало пятеро. Один из них остался жив только потому, что выпил всего одну рюмку. Остальные употребили гораздо больше и разошлись по домам. Первым скончался хозяин. Его тело нашли во дворе дома. Первой версией стала смерть от переохлаждения. Ночью стало плохо еще троим: женщину спасли медики, а двое мужчин скончались. Ранее в пресс-службе СКР по региону URA.RU сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Выясняются обстоятельства случившегося. В доме, где проходила вечеринка, нашли восемь пластиковых бутылок с остатками спиртосодержащей жидкости. Одна половина их была по 1,5 литра, вторая — по 0,5 литра.