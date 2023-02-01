Глава Губкинского посетил уроки в школе
Глава Губкинского (ЯНАО) пришел на урок к школьникам. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
«Не ожидал, спустя столько лет снова оказаться на школьной скамье. Принял участие в открытом уроке, основном этапе городского конкурса „Педагог года“, вспомнил, как классно было в школе», — рассказал Гаранин. Он также отметил, что физика была его любимым уроком.
Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Гаранин сделал заготовки на зиму. В своих соцсетях он выставил фотографии закруток.
Андрей Гаранин посетил школьный урок
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