Мэр из ЯНАО сел за школьную парту. Фото

Глава Губкинского Андрей Гаранин пришел на урок к школьникам. Фото

02 февраля 2023 в 19:56 Размер текста - 17 +

Глава Губкинского посетил уроки в школе Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО Глава Губкинского (ЯНАО) пришел на урок к школьникам. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. «Не ожидал, спустя столько лет снова оказаться на школьной скамье. Принял участие в открытом уроке, основном этапе городского конкурса „Педагог года“, вспомнил, как классно было в школе», — рассказал Гаранин. Он также отметил, что физика была его любимым уроком. Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Гаранин сделал заготовки на зиму. В своих соцсетях он выставил фотографии закруток. Андрей Гаранин посетил школьный урок Личная страница Андрея Гаранина во «ВКонтакте»

Глава Губкинского (ЯНАО) пришел на урок к школьникам. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. «Не ожидал, спустя столько лет снова оказаться на школьной скамье. Принял участие в открытом уроке, основном этапе городского конкурса „Педагог года“, вспомнил, как классно было в школе», — рассказал Гаранин. Он также отметил, что физика была его любимым уроком. Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Гаранин сделал заготовки на зиму. В своих соцсетях он выставил фотографии закруток.