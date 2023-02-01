01 февраля 2023
31 января 2023

Мэр из ЯНАО сел за школьную парту. Фото

Глава Губкинского Андрей Гаранин пришел на урок к школьникам. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Гаранин, глава города Губкинский, ЯНАО, гаранин андрей
Глава Губкинского посетил уроки в школе Фото:

Глава Губкинского (ЯНАО) пришел на урок к школьникам. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Не ожидал, спустя столько лет снова оказаться на школьной скамье. Принял участие в открытом уроке, основном этапе городского конкурса „Педагог года“, вспомнил, как классно было в школе», — рассказал Гаранин. Он также отметил, что физика была его любимым уроком.

Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Гаранин сделал заготовки на зиму. В своих соцсетях он выставил фотографии закруток.

Андрей Гаранин посетил школьный урок

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Глава Губкинского (ЯНАО) пришел на урок к школьникам. Об этом он сообщил в своих социальных сетях. «Не ожидал, спустя столько лет снова оказаться на школьной скамье. Принял участие в открытом уроке, основном этапе городского конкурса „Педагог года“, вспомнил, как классно было в школе», — рассказал Гаранин. Он также отметил, что физика была его любимым уроком. Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Гаранин сделал заготовки на зиму. В своих соцсетях он выставил фотографии закруток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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