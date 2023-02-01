01 февраля 2023

Риелтор из ХМАО описала выгодный способ взять ипотеку с господдержкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Семейная ипотека с господдержкой дает возможность получить ставку от 6% Фото:

Семейная ипотека с господдержкой дает возможность получить ставку от 6%. При этом вместе со льготной программой выгодным решением будет оформление кредита на максимальный срок с досрочным погашением. Об этом URA.RU рассказала руководитель «Центра ипотеки и недвижимости» в Нижневартовске Альбина Бейсембаева.

«Ипотека по господдержке идет на новое жилье от застройщика. В обычных случаях это 8% ставка. Если же говорить о семейной ипотеке, то здесь идет ставка уже от 6%, но у семьи должны быть дети. И если брать ипотеку на максимальный срок, то обязательный ежемесячный платеж будет меньше, но при этом у вас всегда будет возможность использовать досрочное погашение, чтобы быстрее закрыть кредит. Это довольно выгодно», — комментирует журналисту агентства риелтор.

При этом с 2023 года льготный кредит по этой программе могут оформить семьи, в которых есть два и более детей. До этого такой кредит могли получать лишь семьи, где дети родились начиная с 2018 года.

Ранее URA.RU рассказывало о том, какие виды льготных ипотек можно будет оформить в 2023 году. Среди них также военная, сельская и ипотека с материнским капиталом.

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Семейная ипотека с господдержкой дает возможность получить ставку от 6%. При этом вместе со льготной программой выгодным решением будет оформление кредита на максимальный срок с досрочным погашением. Об этом URA.RU рассказала руководитель «Центра ипотеки и недвижимости» в Нижневартовске Альбина Бейсембаева. «Ипотека по господдержке идет на новое жилье от застройщика. В обычных случаях это 8% ставка. Если же говорить о семейной ипотеке, то здесь идет ставка уже от 6%, но у семьи должны быть дети. И если брать ипотеку на максимальный срок, то обязательный ежемесячный платеж будет меньше, но при этом у вас всегда будет возможность использовать досрочное погашение, чтобы быстрее закрыть кредит. Это довольно выгодно», — комментирует журналисту агентства риелтор. При этом с 2023 года льготный кредит по этой программе могут оформить семьи, в которых есть два и более детей. До этого такой кредит могли получать лишь семьи, где дети родились начиная с 2018 года. Ранее URA.RU рассказывало о том, какие виды льготных ипотек можно будет оформить в 2023 году. Среди них также военная, сельская и ипотека с материнским капиталом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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