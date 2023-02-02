Пригожин: ВС России взяли под контроль село Николаевка в ДНР

Армия России взяла село Николаевка, заявил Евгений Пригожин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под контроль поселок Николаевка в ДНР. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«В ходе боев подразделения ЧВК „Вагнер“ заняли населенный пункт Николаевка», — сообщил Пригожин. Слова основателя ЧВК «Вагнер» приводит его пресс-служба в Telegram.
Село Николаевка находится севернее Бахмута. Сейчас активные боевые действия в ходе спецоперации идут на бахмутском направлении.
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