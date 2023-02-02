Пригожин: ВС России взяли под контроль село Николаевка в ДНР

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Армия России взяла село Николаевка, заявил Евгений Пригожин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под контроль поселок Николаевка в ДНР. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«В ходе боев подразделения ЧВК „Вагнер“ заняли населенный пункт Николаевка», — сообщил Пригожин. Слова основателя ЧВК «Вагнер» приводит его пресс-служба в Telegram.

Село Николаевка находится севернее Бахмута. Сейчас активные боевые действия в ходе спецоперации идут на бахмутском направлении.

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Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под контроль поселок Николаевка в ДНР. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «В ходе боев подразделения ЧВК „Вагнер“ заняли населенный пункт Николаевка», — сообщил Пригожин. Слова основателя ЧВК «Вагнер» приводит его пресс-служба в Telegram. Село Николаевка находится севернее Бахмута. Сейчас активные боевые действия в ходе спецоперации идут на бахмутском направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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