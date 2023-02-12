Как Екатеринбург перехватил у Казани важнейший статус

Историк Бугров развеял популярный миф о победе Екатеринбурга над Казанью

13 февраля 2023 в 09:18 Размер текста - 17 +

Научная элита так вдохновилась успехом, что задумала создать Уральскую академию наук, но идею отклонили, напомнил Бугров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Статус «столицы советского научного тыла» в годы Великой Отечественной войны достался Екатеринбургу (тогда — Свердловску) случайно. Изначально предполагалось, что научная элита СССР разместится в Казани. Историю до сих пор сопровождает популярный миф, рассказал URA.RU ведущий научный сотрудник института истории и археологии УрО РАН Константин Бугров — в рамках серии публикации, посвященных новой энциклопедии о столице Урала. «Во время войны в Свердловск эвакуировали президиум Академии наук — это обычно пишут во всех справочниках. Но это не совсем верно, потому что на самом деле сюда его не эвакуировали. Его должны были эвакуировать на базу Казанского университета. Такова была политика тогдашнего вице-президента [Академии] Отто Шмидта. Президентом был Владимир Комаров», — рассказал Бугров. Шмидта поставили руководить эвакуацией Академии наук в Казань и в целом обеспечивать ее работу на новом месте. А Комарова (ему тогда было уже 70 лет) отправили в казахстанский санаторий. «И вот Комаров в августе 1941 года поехал со своим окружением в Казахстан. Но взял и высадился в Свердловске, сказав, что дальше не поедет — желает оставаться в городе, помогать фронту. Свердловское начальство за это ухватилось и сумело за месяц из тех, кто был с Комаровым, сделать знаменитую комиссию по мобилизации ресурсов Урала и Западной Сибири. В итоге, когда к осени Шмидт закончил эвакуацию большинства головных институтов в Казань, обнаружил, что в Свердловске, оказывается, заработал резервный центр Академии наук», — поделился историк. Новость по теме Идеолог создания УрФУ вспомнил, как победили Челябинск, поддержанный Медведевым Это спровоцировало аппаратную борьбу между Шмидтом и Комаровым. Московское руководство встало на сторону последнего. И в 1942 году Комаров триумфально провел в свердловской гостинице «Большой Урал» заседание президиума Академии, куда съехалась вся научная элита страны. Хотя уже в 1943 году ученые начали возвращаться в Москву, событие оставило глубокий след в истории, определило развитие свердловских университетов, отметил Бугров. Энциклопедия, где он — замглавы редколлегии — выйдет летом 2023 года, в преддверии 300-летия Екатеринбурга. Подготовку издания инициировали мэр Алексей Орлов и вице-спикер заксобрания Виктор Маслаков, главный редактор проекта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Статус «столицы советского научного тыла» в годы Великой Отечественной войны достался Екатеринбургу (тогда — Свердловску) случайно. Изначально предполагалось, что научная элита СССР разместится в Казани. Историю до сих пор сопровождает популярный миф, рассказал URA.RU ведущий научный сотрудник института истории и археологии УрО РАН Константин Бугров — в рамках серии публикации, посвященных новой энциклопедии о столице Урала. «Во время войны в Свердловск эвакуировали президиум Академии наук — это обычно пишут во всех справочниках. Но это не совсем верно, потому что на самом деле сюда его не эвакуировали. Его должны были эвакуировать на базу Казанского университета. Такова была политика тогдашнего вице-президента [Академии] Отто Шмидта. Президентом был Владимир Комаров», — рассказал Бугров. Шмидта поставили руководить эвакуацией Академии наук в Казань и в целом обеспечивать ее работу на новом месте. А Комарова (ему тогда было уже 70 лет) отправили в казахстанский санаторий. «И вот Комаров в августе 1941 года поехал со своим окружением в Казахстан. Но взял и высадился в Свердловске, сказав, что дальше не поедет — желает оставаться в городе, помогать фронту. Свердловское начальство за это ухватилось и сумело за месяц из тех, кто был с Комаровым, сделать знаменитую комиссию по мобилизации ресурсов Урала и Западной Сибири. В итоге, когда к осени Шмидт закончил эвакуацию большинства головных институтов в Казань, обнаружил, что в Свердловске, оказывается, заработал резервный центр Академии наук», — поделился историк. Это спровоцировало аппаратную борьбу между Шмидтом и Комаровым. Московское руководство встало на сторону последнего. И в 1942 году Комаров триумфально провел в свердловской гостинице «Большой Урал» заседание президиума Академии, куда съехалась вся научная элита страны. Хотя уже в 1943 году ученые начали возвращаться в Москву, событие оставило глубокий след в истории, определило развитие свердловских университетов, отметил Бугров. Энциклопедия, где он — замглавы редколлегии — выйдет летом 2023 года, в преддверии 300-летия Екатеринбурга. Подготовку издания инициировали мэр Алексей Орлов и вице-спикер заксобрания Виктор Маслаков, главный редактор проекта.