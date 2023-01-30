30 января 2023

Пушилин: как поставки танков Украине отразятся на ключевой задаче СВО

Пушилин: поставки танков не помогут Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва, зима, леопард, нато, танк, Leopard 2
Российская армия будет уничтожать поставленные танки, сказали в ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Поставки западных танков Украине не помогут ВСУ, так как у российской армии есть возможность для противодействия и освобождения Донбасса. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Да и в целом эти танки ничего не решат. Наша сторона обладает серьезными возможностями противодействия», — заявил Пушилин в интервью РИА Новости. По его словам, западные танки будут мишенью для российской армии. Из-за этого возник дефицит вооружения, отметил он.

Ранее поставить танки Украине пообещали Германия, Великобритания и США. На обучение ВСУ для использования танков уйдет много времени, процесс может занять не один год, передает Пятый канал со ссылкой на военных экспертов.

Президент РФ Владимир Путин называл целью россйской спецоперации освобождение Донбасса. Армия РФ в январе освободила Соледар. Пушилин отмечал, что это открывает возможность для полного освобождения региона. Военные РФ могут полностью освободить Донбасс через несколько месяцев, сказал URA.RU российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев.

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Поставки западных танков Украине не помогут ВСУ, так как у российской армии есть возможность для противодействия и освобождения Донбасса. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Да и в целом эти танки ничего не решат. Наша сторона обладает серьезными возможностями противодействия», — заявил Пушилин в интервью РИА Новости. По его словам, западные танки будут мишенью для российской армии. Из-за этого возник дефицит вооружения, отметил он. Ранее поставить танки Украине пообещали Германия, Великобритания и США. На обучение ВСУ для использования танков уйдет много времени, процесс может занять не один год, передает Пятый канал со ссылкой на военных экспертов. Президент РФ Владимир Путин называл целью россйской спецоперации освобождение Донбасса. Армия РФ в январе освободила Соледар. Пушилин отмечал, что это открывает возможность для полного освобождения региона. Военные РФ могут полностью освободить Донбасс через несколько месяцев, сказал URA.RU российский военачальник, генерал армии запаса Владимир Болдырев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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