Danone оставил лазейки для возвращения в Россию

03 февраля 2023 в 04:38 Размер текста - 17 +

Danone продаст 75% активов в России с возможностью обратного выкупа Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Заявивший об уходе из РФ французский производитель молочных продуктов Danone может продать часть российских активов с возможностью последующего выкупа. Также руководство компании намерено сохранить 25% в бизнесе и места в совете директоров. «Danone включил опцион обратного выкупа в сделку по передаче контроля в российском бизнесе молочных продуктов и растительных напитков. <…> Инвесторам предложено от 75%, Danone хочет сохранить долю и место в совете директоров российской компании после сделки», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждением продажи. В самом Danone отказались комментировать эту тему. В октябре стало известно, что Danone планирует отказаться от бизнеса по производству молочных и растительных продуктов в России. Организация объяснила свое решение желанием обеспечить дальнейшую работу бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнеров. Западные компании начали покидать российский рынок после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Заявивший об уходе из РФ французский производитель молочных продуктов Danone может продать часть российских активов с возможностью последующего выкупа. Также руководство компании намерено сохранить 25% в бизнесе и места в совете директоров. «Danone включил опцион обратного выкупа в сделку по передаче контроля в российском бизнесе молочных продуктов и растительных напитков. <…> Инвесторам предложено от 75%, Danone хочет сохранить долю и место в совете директоров российской компании после сделки», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждением продажи. В самом Danone отказались комментировать эту тему. В октябре стало известно, что Danone планирует отказаться от бизнеса по производству молочных и растительных продуктов в России. Организация объяснила свое решение желанием обеспечить дальнейшую работу бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнеров. Западные компании начали покидать российский рынок после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.