02 февраля 2023

Екатеринбург попал в топ «умных городов» среди стран СНГ

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, снег, бц высоцкий, город екатеринбург, вид сверху, снежная погода
Екатеринбург стал седьмым среди крупных городов РФ и столиц некоторых стран СНГ и Закавказья Фото:

Екатеринбург занял седьмое место в рейтинге «Умных городов» среди стран СНГ и Закавказья. В число городов для исследования попали пять крупнейших мегаполисов России, а также столицы некоторых стран. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании Kept.

Екатеринбург расположился на седьмом месте в рейтинге «Умных городов», следует из исследования аналитиков Kept. В первую пятерку городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Астана, Казань и Минск.

Топ муниципалитетов был составлен на основе показателей «умное городское управление», «умный образ жизни», «умный транспорт», «умный бизнес и занятость», «устойчивое развитие». Список показателей был выбран на основе обзора подобных мировых исследований.

Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург попал в топ-10 самых дорогих мегаполисов России по оценке самих жителей. Уральская столица заняла седьмое место в рейтинге.

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Екатеринбург занял седьмое место в рейтинге «Умных городов» среди стран СНГ и Закавказья. В число городов для исследования попали пять крупнейших мегаполисов России, а также столицы некоторых стран. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании Kept. Екатеринбург расположился на седьмом месте в рейтинге «Умных городов», следует из исследования аналитиков Kept. В первую пятерку городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Астана, Казань и Минск. Топ муниципалитетов был составлен на основе показателей «умное городское управление», «умный образ жизни», «умный транспорт», «умный бизнес и занятость», «устойчивое развитие». Список показателей был выбран на основе обзора подобных мировых исследований. Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург попал в топ-10 самых дорогих мегаполисов России по оценке самих жителей. Уральская столица заняла седьмое место в рейтинге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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