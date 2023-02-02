Екатеринбург попал в топ «умных городов» среди стран СНГ

03 февраля 2023 в 04:40 Размер текста - 17 +

Екатеринбург стал седьмым среди крупных городов РФ и столиц некоторых стран СНГ и Закавказья Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU Екатеринбург занял седьмое место в рейтинге «Умных городов» среди стран СНГ и Закавказья. В число городов для исследования попали пять крупнейших мегаполисов России, а также столицы некоторых стран. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании Kept. Екатеринбург расположился на седьмом месте в рейтинге «Умных городов», следует из исследования аналитиков Kept. В первую пятерку городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Астана, Казань и Минск. Топ муниципалитетов был составлен на основе показателей «умное городское управление», «умный образ жизни», «умный транспорт», «умный бизнес и занятость», «устойчивое развитие». Список показателей был выбран на основе обзора подобных мировых исследований. Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург попал в топ-10 самых дорогих мегаполисов России по оценке самих жителей. Уральская столица заняла седьмое место в рейтинге.

Екатеринбург занял седьмое место в рейтинге «Умных городов» среди стран СНГ и Закавказья. В число городов для исследования попали пять крупнейших мегаполисов России, а также столицы некоторых стран. Об этом URA.RU сообщили аналитики компании Kept. Екатеринбург расположился на седьмом месте в рейтинге «Умных городов», следует из исследования аналитиков Kept. В первую пятерку городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Астана, Казань и Минск. Топ муниципалитетов был составлен на основе показателей «умное городское управление», «умный образ жизни», «умный транспорт», «умный бизнес и занятость», «устойчивое развитие». Список показателей был выбран на основе обзора подобных мировых исследований. Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург попал в топ-10 самых дорогих мегаполисов России по оценке самих жителей. Уральская столица заняла седьмое место в рейтинге.