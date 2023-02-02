Жители ЯНАО раскритиковали трактористов, которые плохо убирают снег

Жители жалуются на заваленные проезды (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жители Салехарда (ЯНАО) раскритиковали работу трактористов, которые убирают в городе снег. Как они пишут в соцсети «ВКонтакте», после проезда спецтехники горожане не могут добраться до магазинов, домов и автомойки.

«Приехал на мойку по записи, передо мной трактор почистил снег, уехав вниз мимо Ф-сервиса до реч порта. Я на своем кроссовере не смог проехать данное препятствие, не говоря о „пузотерках“. Автомойщица сказала, что у них это постоянно происходит, когда тракторист чистит дорогу. Такая же история встречается в городе возле продуктовых магазинов», — написал анонимный автор в группе «Подслушано в Салехарде». Он добавил, что попросил у сотрудницы мойки лопату, и помог почистить проезд.

В комментариях пользователи поделились, что этот случай не единичный. «В Салехарде после чистки дорог из любого двора остаются ступеньки при выезде, выехать и заехать на низкой машине проблемно!», — написал Антон Болотских. «Возле этих тракторов рабочие с лопатами должны быть, помогать трактору сгребать и сгребать должны полностью, а не так проехал и все», — прокомментировал пост пользователь Руслан Трв. Нурия Александровна добавила, что ей заблокировали выезд со двора. «На днях пришла домой, удивилась, что снегоуборочная техника таки дошла до нашей улицы. Вечером я просто из двора не смогла выйти!» — поделилась она. Елена Касьянова отметила, что снег так убирают везде. «Потом приезжает «Камаз» с машиной, которая кидает все в «Камаз. По всему городу так убирают», — написала она.

В пресс-службу администрации Салехарда направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.

Ранее сообщалось, что на территории Тазовского района ЯНАО администрации не соблюдали законодательство по размещению и содержанию отходов от зимней уборки улиц. Прокуратура внесла представления главе Тазовского района, главам администраций с. Антипаюта, с. Гыда, с. Газ-Сале и с. Находка, а также направила иски в суд.

Жители жалуются на глыбы, которые остаются после уборки снега трактором «Подслушано в Салехарде», «ВКонтакте»