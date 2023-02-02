Названа самая популярная вакансия в Прикамье с конкурсом в шесть тысяч человек на место

HH: администратор в интернет-магазине — самая популярная вакансия в Пермском крае в 2022 году

Самая популярная вакансия среди пермяков — администратор в интернет-магазине Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Самой популярной среди жителей Прикамья стала вакансия администратора в интернет-магазине. На нее в 2022 году откликнулись почти шесть тысяч человек, говорится в исследовании компании HeadHunter (hh.ru).

«По итогам 2022 года в лидеры выбилась удаленная занятость. Именно такие вакансии оказались наиболее востребованы у пермяков. Первое место в регионе заняла вакансия администратора в интернет-магазин (удаленно) с зарплатой от 18 до 55 тысяч рублей. На нее откликнулись 5,9 тысячи человек», — указали аналитики компании.

Менее востребованной оказалась вакансия удаленного текстового редактора. На нее откликнулись 3,6 тысячи жителей Пермского края. Третью строчку рейтинга заняла вакансия удаленного сотрудника проверки онлайн заявок. Этой работой заинтересовались 3,2 тысячи соискателей.

URA.RU писало ранее, что в Прикамье назвали территории, где сложнее всего найти работу. В 17 муниципалитетах региона по итогам прошедшего года снизилось число вакансий на одного соискателя.