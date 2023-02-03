Советник главы ДНР назвал, что нужно для освобождения Бахмута

Советник главы ДНР Кимаковский: для освобождения Артемовска необходимо перекрыть трассу из Часова Яра
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Для взятия Бахмута нужно перекрыть дорогу из Часова Яра, заявил Игорь Кимаковский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для освобождения Бахмута (Артемовска) российской армии необходимо перекрыть трассу из Часова Яра. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. Как только это произойдет, войска ВСУ в городе попадут в оперативное окружение.

«Как только трасса будет перерезана, Артемовск и вся группировка украинских войск в городе попадет в оперативное окружение. Это станет решающим, но не финальным шагом в освобождении города: мы закроем противнику возможность маневрирования резервами и подвозом боеприпасов», — сказал Игорь Кимаковский журналисту РИА Новостей. Он отметил, что в этом случае ВСУ будут вынуждены использовать для доставок продовольствия и подкреплений грунтовые дороги.

Об оперативном окружении Бахмута (Артемовска) рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, сейчас за трассу из Часова Яра ведутся ожесточенные бои, передает «Ридус». Он также отметил, что это единственный путь, по которому ВСУ могут получать продовольствие и боеприпасы.

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Для освобождения Бахмута (Артемовска) российской армии необходимо перекрыть трассу из Часова Яра. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. Как только это произойдет, войска ВСУ в городе попадут в оперативное окружение. «Как только трасса будет перерезана, Артемовск и вся группировка украинских войск в городе попадет в оперативное окружение. Это станет решающим, но не финальным шагом в освобождении города: мы закроем противнику возможность маневрирования резервами и подвозом боеприпасов», — сказал Игорь Кимаковский журналисту РИА Новостей. Он отметил, что в этом случае ВСУ будут вынуждены использовать для доставок продовольствия и подкреплений грунтовые дороги. Об оперативном окружении Бахмута (Артемовска) рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, сейчас за трассу из Часова Яра ведутся ожесточенные бои, передает «Ридус». Он также отметил, что это единственный путь, по которому ВСУ могут получать продовольствие и боеприпасы.
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