Bloomberg: США готовят для Киева бомбы с GPS-наведением

США направят на Украину бомбы с GPS, передает Bloomberg Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пентагон планирует объявить новый пакет помощи Украине, в который войдут новые бомбы с GPS-наведением. Об этом сообщает американский журналист агентства Bloomberg Энтони Капаччо со ссылкой на источники в правительстве США.

«Гибридное оружие большой дальности сочетает в себе два проверенных устройства: авиабомбу малого диаметра, управляемую спутниками GPS, которая в настоящее время широко используется, и армейскую ракету, уже эксплуатируемую украинскими войсками», — сообщил Энтони Капаччо в своем материале. Он отметил, что, как и предыдущие поставки оружия, она не прибудет на Украину в ближайшее время. Для передачи бомб понадобится около девяти месяцев.

Бомбы наземного базирования Boeing станут частью нового пакета военной помощи Киеву, оцененного экспертами Bloomberg в 475 миллионов долларов. Планируется, что объявлено о нем будет уже в пятницу, 3 февраля. Помимо бомб с GPS-наведением, туда войдут противопехотные мины Claymore, снаряды Excalibur с GPS-наведением «натовского» калибра 155-мм, оборудование для ракет Patriot и переносные ракетные установки Mk 153.

Администрация президента США Джо Байдена скорректировала подход к оказанию военной помощи Украине, передает «Национальное агентство новостей». Америка увеличит объемы помощи Киеву, не боясь эскалации конфликта. Тем не менее американские чиновники предупредили, что киевские власти должны будут отчитаться за использование помощи США, передает RT.