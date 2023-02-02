Челябинский губернатор встретился с депутатом Госдумы от КПРФ

Алексей Текслер (слева) пообещал Михаилу Берулаве поддержать проекты развития агроинженерного университета Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил с депутатом Госдумы Михаилом Берулавой развитие высшего образования в регионе. Об этом сообщили URA.RU 3 февраля в пресс-службе главы региона.

«Прежде всего, разговор касался Южно-Уральского государственного аграрного университета, выпускником которого является депутат. Парламентарий высказал ряд предложений по развитию главного аграрного вуза области и обещал обеспечить поддержку всех проектов университета», — пояснили в пресс-службе Алексея Текслера.

Глава региона подчеркнул, что сельское хозяйство — одна из главных отраслей экономики Южного Урала. Соответственно, власти области заинтересованы в развитии аграрного университета как передовой научной базы этой отрасли. Текслер поручил проработать предложения вместе с руководством ЮУрГАУ.

Депутат от фракции КПРФ Михаил Берулава представляет в Госдуме Челябинскую и Курганскую области, является первым заместителем председателя Комитета по просвещению. В 1975 году он окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, ныне ЮУрГАУ. Затем 13 лет работал в управлении народного образования Челябинска. Был депутатом Госдумы с 2011 по 2016 годы, а в 2019 году получил мандат, ставший вакантным после смерти нобелевского лауреата, физика Жореса Алферова. В сентябре 2021 года переизбрался по объединенному списку КПРФ от Челябинской и Курганской областей.

В Челябинскую область Берулава приехал 2 февраля. Он провел ряд встреч с избирателями, встретился с активом КПРФ и побывал с нескольких учебных заведениях, включая родной вуз.