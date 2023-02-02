02 февраля 2023
01 февраля 2023

В ЯНАО накажут предпринимателей, которые завышали цену на социально значимые товары

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд в магазины городов Челябинск и Копейск. Челябинск, покупатель, продукты, хлеб, супермаркет, продуктовая корзина, магазин
Предприниматели завысили стоимость социально значимых продуктов Фото:

Двое предпринимателей из Губкинского (ЯНАО) завышали цену на продукты, которые входят в список социально значимых товаров. Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, владельцев магазинов привлекли к административной и дисциплинарной ответственности.

«Прокуратура Губкинского провела проверку исполнения законодательства о ценообразовании на продовольственные товары. В ходе надзорных мероприятий выявлены факты превышения предельно допустимых торговых надбавок при установлении двумя индивидуальными предпринимателями розничных цен на яйца куриные, масло и молочную продукцию», — говорится в сообщении.

Прокуратура возбудила административные дела по ч. 1 ст. 14.6 КоАП — нарушение порядка ценообразования. После проверки стоимость продуктов соответствует закону.

Ранее сообщалось, что предприниматель в Губкинском завысил стоимость продуктов на 14%. Его также привлекли к дисциплинарной ответственности.

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Двое предпринимателей из Губкинского (ЯНАО) завышали цену на продукты, которые входят в список социально значимых товаров. Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, владельцев магазинов привлекли к административной и дисциплинарной ответственности. «Прокуратура Губкинского провела проверку исполнения законодательства о ценообразовании на продовольственные товары. В ходе надзорных мероприятий выявлены факты превышения предельно допустимых торговых надбавок при установлении двумя индивидуальными предпринимателями розничных цен на яйца куриные, масло и молочную продукцию», — говорится в сообщении. Прокуратура возбудила административные дела по ч. 1 ст. 14.6 КоАП — нарушение порядка ценообразования. После проверки стоимость продуктов соответствует закону. Ранее сообщалось, что предприниматель в Губкинском завысил стоимость продуктов на 14%. Его также привлекли к дисциплинарной ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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