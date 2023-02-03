Офицер НМ ЛНР Марочко: пытавшихся сдаться украинских солдат расстреляла своя артиллерия

03 февраля 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Украинские солдаты не смогли сдаться в плен: из расстреляла своя же артиллерия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащих ВСУ, которые хотели сдаться в плен, расстреляла своя же артиллерия. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко. По его словам, с большой долей вероятности, все украинские солдаты погибли. «Наши штурмовые подразделения прекратили огонь и стали готовить эвакуацию пленных. Однако украинские войска открыли по своим сослуживцам плотный огонь и нанесли артиллерийский удар», — рассказал Андрей Марочко ТАСС. По его словам, сдаться попытались 12 украинских боевиков. Украинские солдаты вывесили белую ткань, и стали запрашивать по радио возможность сдаться, рассказал он. Марочко заявил, что никто из них не выжил. Ранее военкор «Украина.ру» Филипп Прокудин рассказал URA.RU, что украинские военачальники применяют в работе своей армии тактику угроз и репрессий. Они избегают пленения своих военных, чтобы они не попали под воздействие ВС России.

Военнослужащих ВСУ, которые хотели сдаться в плен, расстреляла своя же артиллерия. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко. По его словам, с большой долей вероятности, все украинские солдаты погибли. «Наши штурмовые подразделения прекратили огонь и стали готовить эвакуацию пленных. Однако украинские войска открыли по своим сослуживцам плотный огонь и нанесли артиллерийский удар», — рассказал Андрей Марочко ТАСС. По его словам, сдаться попытались 12 украинских боевиков. Украинские солдаты вывесили белую ткань, и стали запрашивать по радио возможность сдаться, рассказал он. Марочко заявил, что никто из них не выжил. Ранее военкор «Украина.ру» Филипп Прокудин рассказал URA.RU, что украинские военачальники применяют в работе своей армии тактику угроз и репрессий. Они избегают пленения своих военных, чтобы они не попали под воздействие ВС России.