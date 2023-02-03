Офицер НМ ЛНР Марочко: пытавшихся сдаться украинских солдат расстреляла своя артиллерия

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, окоп
Украинские солдаты не смогли сдаться в плен: из расстреляла своя же артиллерия Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащих ВСУ, которые хотели сдаться в плен, расстреляла своя же артиллерия. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко. По его словам, с большой долей вероятности, все украинские солдаты погибли.

«Наши штурмовые подразделения прекратили огонь и стали готовить эвакуацию пленных. Однако украинские войска открыли по своим сослуживцам плотный огонь и нанесли артиллерийский удар», — рассказал Андрей Марочко ТАСС. По его словам, сдаться попытались 12 украинских боевиков.

Украинские солдаты вывесили белую ткань, и стали запрашивать по радио возможность сдаться, рассказал он. Марочко заявил, что никто из них не выжил.

Ранее военкор «Украина.ру» Филипп Прокудин рассказал URA.RU, что украинские военачальники применяют в работе своей армии тактику угроз и репрессий. Они избегают пленения своих военных, чтобы они не попали под воздействие ВС России.

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Военнослужащих ВСУ, которые хотели сдаться в плен, расстреляла своя же артиллерия. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко. По его словам, с большой долей вероятности, все украинские солдаты погибли. «Наши штурмовые подразделения прекратили огонь и стали готовить эвакуацию пленных. Однако украинские войска открыли по своим сослуживцам плотный огонь и нанесли артиллерийский удар», — рассказал Андрей Марочко ТАСС. По его словам, сдаться попытались 12 украинских боевиков. Украинские солдаты вывесили белую ткань, и стали запрашивать по радио возможность сдаться, рассказал он. Марочко заявил, что никто из них не выжил. Ранее военкор «Украина.ру» Филипп Прокудин рассказал URA.RU, что украинские военачальники применяют в работе своей армии тактику угроз и репрессий. Они избегают пленения своих военных, чтобы они не попали под воздействие ВС России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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