В ЯНАО из-за погоды задержаны вертолетные рейсы

03 февраля 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Рейсы не могут вовремя вылететь из-за метеоусловий Фото: Максим Егоров © URA.RU Аэропорт Салехарда (ЯНАО) задерживает вылет вертолетных рейсов из-за метеоусловий. Время изменилось для вылета в Сеяху и Мыс Каменный, сообщили URA.RU в справочной аэропорта. «Рейс в Сеяху должен был вылететь из Салехарда в 9:00, а из Мыс Каменного в 9:20. Рейсы задержаны из-за метеоусловий Салехарда», — сообщили там. Также по информации аэропорта, зедерживатеся рейс в Мужи, который должен был вылететь в 10:20. На сайте аэропорта Новый Уренгой говорится, что отменен рейс в Диксон. Рейс Новый Уренгой-Антипаюта задержали до 12:30. Корреспондент агентства попытался узнать причину задержки, по номерам телефона доступным в интернете информацию получить не удалось. Ранее рейсы из-за метеоусловий рейсы задерживали 3 января.Тогда не удалось вовремя вылететь в Сеяху, Салемал и Мужи.

Аэропорт Салехарда (ЯНАО) задерживает вылет вертолетных рейсов из-за метеоусловий. Время изменилось для вылета в Сеяху и Мыс Каменный, сообщили URA.RU в справочной аэропорта. «Рейс в Сеяху должен был вылететь из Салехарда в 9:00, а из Мыс Каменного в 9:20. Рейсы задержаны из-за метеоусловий Салехарда», — сообщили там. Также по информации аэропорта, зедерживатеся рейс в Мужи, который должен был вылететь в 10:20. На сайте аэропорта Новый Уренгой говорится, что отменен рейс в Диксон. Рейс Новый Уренгой-Антипаюта задержали до 12:30. Корреспондент агентства попытался узнать причину задержки, по номерам телефона доступным в интернете информацию получить не удалось. Ранее рейсы из-за метеоусловий рейсы задерживали 3 января.Тогда не удалось вовремя вылететь в Сеяху, Салемал и Мужи.