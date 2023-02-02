02 февраля 2023
01 февраля 2023

В ЯНАО из-за погоды задержаны вертолетные рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейсы не могут вовремя вылететь из-за метеоусловий Фото:

Аэропорт Салехарда (ЯНАО) задерживает вылет вертолетных рейсов из-за метеоусловий. Время изменилось для вылета в Сеяху и Мыс Каменный, сообщили URA.RU в справочной аэропорта.

«Рейс в Сеяху должен был вылететь из Салехарда в 9:00, а из Мыс Каменного в 9:20. Рейсы задержаны из-за метеоусловий Салехарда», — сообщили там. Также по информации аэропорта, зедерживатеся рейс в Мужи, который должен был вылететь в 10:20.

На сайте аэропорта Новый Уренгой говорится, что отменен рейс в Диксон. Рейс Новый Уренгой-Антипаюта задержали до 12:30. Корреспондент агентства попытался узнать причину задержки, по номерам телефона доступным в интернете информацию получить не удалось.

Ранее рейсы из-за метеоусловий рейсы задерживали 3 января.Тогда не удалось вовремя вылететь в Сеяху, Салемал и Мужи.

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Аэропорт Салехарда (ЯНАО) задерживает вылет вертолетных рейсов из-за метеоусловий. Время изменилось для вылета в Сеяху и Мыс Каменный, сообщили URA.RU в справочной аэропорта. «Рейс в Сеяху должен был вылететь из Салехарда в 9:00, а из Мыс Каменного в 9:20. Рейсы задержаны из-за метеоусловий Салехарда», — сообщили там. Также по информации аэропорта, зедерживатеся рейс в Мужи, который должен был вылететь в 10:20. На сайте аэропорта Новый Уренгой говорится, что отменен рейс в Диксон. Рейс Новый Уренгой-Антипаюта задержали до 12:30. Корреспондент агентства попытался узнать причину задержки, по номерам телефона доступным в интернете информацию получить не удалось. Ранее рейсы из-за метеоусловий рейсы задерживали 3 января.Тогда не удалось вовремя вылететь в Сеяху, Салемал и Мужи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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