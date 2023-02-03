Медведев раскрыл печальную судьбу Украины

Медведев: Украину ждет печальная судьба всех западных колоний
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ХХ съезд партии
Украину ждет крушение промышленности, считает Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украину постигнет печальная судьба всех западных колоний, которые «выбрасывали умирать». Ее промышленность и экономика будут полностью разрушены. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем telegram-канале.

«У Запада богатый опыт умерщвления подопытных стран. Запад не добрый доктор Айболит, а доктор Менгеле. Он зловещий врач-убийца. Поэтому Украину ждет печальная судьба тех колоний, которые потом выбрасывали умирать. Садистское лечение экономики Украины будет проходить постепенно», — написал Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что Украина уже потеряла свои территории, 40% национального промышленного потенциала и около 15% ВВП. По словам Медведева, у Украины также нет доступа к запасам полезных ископаемых на сумму свыше 12 триллионов долларов, а в конце 2022 года ВВП Украины сократился еще на 35—36%. Медведев отметил, что Украину ждет крушение промышленности, гиперинфляция, нищета и тотальная безработица.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина. По словам российского лидера, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида.

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украину постигнет печальная судьба всех западных колоний, которые «выбрасывали умирать». Ее промышленность и экономика будут полностью разрушены. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. «У Запада богатый опыт умерщвления подопытных стран. Запад не добрый доктор Айболит, а доктор Менгеле. Он зловещий врач-убийца. Поэтому Украину ждет печальная судьба тех колоний, которые потом выбрасывали умирать. Садистское лечение экономики Украины будет проходить постепенно», — написал Медведев. Зампред Совбеза отметил, что Украина уже потеряла свои территории, 40% национального промышленного потенциала и около 15% ВВП. По словам Медведева, у Украины также нет доступа к запасам полезных ископаемых на сумму свыше 12 триллионов долларов, а в конце 2022 года ВВП Украины сократился еще на 35—36%. Медведев отметил, что Украину ждет крушение промышленности, гиперинфляция, нищета и тотальная безработица. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина. По словам российского лидера, ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...