Депутата челябинского парламента просят отправить на 10 лет в колонию строгого режима. Фото, видео

03 февраля 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

В процессе по делу депутата Армена Аракеляна начались прения сторон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутата заксобрания Челябинской области от КПРФ Армана Аракеляна, обвиняемого в даче взятки, просят отправить в колонию строгого режима на 10 лет. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, парламентария также хотят обязать выплатить штраф в 20 млн рублей. Существенные сроки наказание обвинитель потребовал и для его соучастников из числа бывших сотрудников Росавтодора. Заседание началось с попытки адвокатов Аракеляна и его предполагаемых соучастников закрыть процесс для СМИ. Когда судья отклонила ходатайство, защита обвиняемых начала оглашать смягчающие обстоятельства: почетные грамоты, акты благотворительности (вроде пожертвований 50 тысяч рублей на нужды онкоцентра), а также подтверждающие документы о перечислении средств в счет исков прокуратуры. Один из обвиняемых, как выяснилось, работает в трех местах и даже не может покрыть расходы на адвоката. Другой «пользуется уважением в коллективе, где проявил себя как порядочный человек». Ноутбук, полученный им в виде взятки, на самом деле нужен был для работы. «Прошу суд признать Аракеляна виновным и назначить ему окончательное наказание в виде лишения свободы на 10 лет и штрафом в 27 млн 439 тысяч рублей. Зачесть в срок содержание по стражей и домашний арест», — заявил гособвинитель, выступая 3 февраля в Центральном районном суде Челябинска. Для Дмитрия Киселева обвинение потребовало 11-летний срок и запрет занимать должности на госслужбе в течение 10 лет после отбытия. Аналогичное наказание предлагается для Андрея Хорошилова. Руслана Касимова и Станислава Палкина предложено отправить в колонию на 9 лет с выплатой штрафа в 7,5 млн рублей. Согласно базе данных Центрального райсуда, всего по делу проходят пять фигурантов. Среди них сам Аракелян, а также сотрудники свердловского подразделения ФКУ «Росавтодор» Руслан Касимов, Дмитрий Киселев, Станислав Палкин и Андрей Хорошилов. Троих обвиняют по ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), двум инкриминируют ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Все, кроме Аракеляна, обвиняются также по ст. 286 УК РФ, то есть превышение должностных полномочий. Сотрудники ФСБ по региону задержали Аракеляна 4 марта в офисе компании ООО «Дорстройгрупп». По версии следствия, он с директорами других строительных фирм подкупил сотрудников контрольного ведомства ноутбуками, чтобы те закрыли глаза на недочеты в исполнении дорожных контрактов. Сумма взятки превысила 185 тысяч рублей. До приговора суда имущество обвиняемых стоимостью почти 50 млн рублей находится под арестом. Лица подсудимых были почти полностью скрыты медицинскими масками, а их адвокаты требовали закрыть заседание от СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутата заксобрания Челябинской области от КПРФ Армана Аракеляна, обвиняемого в даче взятки, просят отправить в колонию строгого режима на 10 лет. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, парламентария также хотят обязать выплатить штраф в 20 млн рублей. Существенные сроки наказание обвинитель потребовал и для его соучастников из числа бывших сотрудников Росавтодора. Заседание началось с попытки адвокатов Аракеляна и его предполагаемых соучастников закрыть процесс для СМИ. Когда судья отклонила ходатайство, защита обвиняемых начала оглашать смягчающие обстоятельства: почетные грамоты, акты благотворительности (вроде пожертвований 50 тысяч рублей на нужды онкоцентра), а также подтверждающие документы о перечислении средств в счет исков прокуратуры. Один из обвиняемых, как выяснилось, работает в трех местах и даже не может покрыть расходы на адвоката. Другой «пользуется уважением в коллективе, где проявил себя как порядочный человек». Ноутбук, полученный им в виде взятки, на самом деле нужен был для работы. «Прошу суд признать Аракеляна виновным и назначить ему окончательное наказание в виде лишения свободы на 10 лет и штрафом в 27 млн 439 тысяч рублей. Зачесть в срок содержание по стражей и домашний арест», — заявил гособвинитель, выступая 3 февраля в Центральном районном суде Челябинска. Для Дмитрия Киселева обвинение потребовало 11-летний срок и запрет занимать должности на госслужбе в течение 10 лет после отбытия. Аналогичное наказание предлагается для Андрея Хорошилова. Руслана Касимова и Станислава Палкина предложено отправить в колонию на 9 лет с выплатой штрафа в 7,5 млн рублей. Согласно базе данных Центрального райсуда, всего по делу проходят пять фигурантов. Среди них сам Аракелян, а также сотрудники свердловского подразделения ФКУ «Росавтодор» Руслан Касимов, Дмитрий Киселев, Станислав Палкин и Андрей Хорошилов. Троих обвиняют по ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), двум инкриминируют ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Все, кроме Аракеляна, обвиняются также по ст. 286 УК РФ, то есть превышение должностных полномочий. Сотрудники ФСБ по региону задержали Аракеляна 4 марта в офисе компании ООО «Дорстройгрупп». По версии следствия, он с директорами других строительных фирм подкупил сотрудников контрольного ведомства ноутбуками, чтобы те закрыли глаза на недочеты в исполнении дорожных контрактов. Сумма взятки превысила 185 тысяч рублей. До приговора суда имущество обвиняемых стоимостью почти 50 млн рублей находится под арестом.