02 февраля 2023
01 февраля 2023

Тяжелобольным детям в ЯНАО станет проще получать важные лекарства

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети с тяжелыми  заболеваниями будут получать медицинскую помощь с учетом индивидуального подхода Фото:

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал соглашение с Президентским фондом «Круг добра», благодаря которому тяжелобольные дети в округе смогут получать необходимые для жизнеобеспечения лекарства. Теперь дети с серьезными заболеваниями будут адресно получать медицинскую помощь, сообщат пресс-служба регионально правительства.

«Облегчится процесс получения родителями денежных средств и лекарств. Дети с тяжелыми заболеваниями будут получать медицинскую помощь с учетом индивидуального подхода, адресно. Их обеспечат лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации. Обеспечение детей такой поддержкой будет осуществляться до достижения пациентом 19 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители фонда утвердили перечень редких и тяжело излечимых болезней — 61 наименование. В ЯНАО проживают 14 таких детей. За два года фонд приобрел для них лекарства, стоимость которых достигла почти 350 миллионов рублей.

«На Ямале взаимодействие с Фондом началось в 2021 году. За это время при поддержке „Круга добра“ помощь получили 14 детей, в 2023 году заявки на необходимое лекарственное обеспечение оформлены уже на 19 маленьких ямальцев», — добавили там.

Ранее глава РФ Владимир Путин поручил правительству предоставить варианты по обеспечению медикаментами детей с тяжелыми болезнями и после 18 лет. Власти должны были предоставить предложения до 15 февраля 2022 года.

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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал соглашение с Президентским фондом «Круг добра», благодаря которому тяжелобольные дети в округе смогут получать необходимые для жизнеобеспечения лекарства. Теперь дети с серьезными заболеваниями будут адресно получать медицинскую помощь, сообщат пресс-служба регионально правительства. «Облегчится процесс получения родителями денежных средств и лекарств. Дети с тяжелыми заболеваниями будут получать медицинскую помощь с учетом индивидуального подхода, адресно. Их обеспечат лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации. Обеспечение детей такой поддержкой будет осуществляться до достижения пациентом 19 лет», — говорится в сообщении. Отмечается, что представители фонда утвердили перечень редких и тяжело излечимых болезней — 61 наименование. В ЯНАО проживают 14 таких детей. За два года фонд приобрел для них лекарства, стоимость которых достигла почти 350 миллионов рублей. «На Ямале взаимодействие с Фондом началось в 2021 году. За это время при поддержке „Круга добра“ помощь получили 14 детей, в 2023 году заявки на необходимое лекарственное обеспечение оформлены уже на 19 маленьких ямальцев», — добавили там. Ранее глава РФ Владимир Путин поручил правительству предоставить варианты по обеспечению медикаментами детей с тяжелыми болезнями и после 18 лет. Власти должны были предоставить предложения до 15 февраля 2022 года.
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