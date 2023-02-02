Тяжелобольным детям в ЯНАО станет проще получать важные лекарства

03 февраля 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Дети с тяжелыми заболеваниями будут получать медицинскую помощь с учетом индивидуального подхода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал соглашение с Президентским фондом «Круг добра», благодаря которому тяжелобольные дети в округе смогут получать необходимые для жизнеобеспечения лекарства. Теперь дети с серьезными заболеваниями будут адресно получать медицинскую помощь, сообщат пресс-служба регионально правительства. «Облегчится процесс получения родителями денежных средств и лекарств. Дети с тяжелыми заболеваниями будут получать медицинскую помощь с учетом индивидуального подхода, адресно. Их обеспечат лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации. Обеспечение детей такой поддержкой будет осуществляться до достижения пациентом 19 лет», — говорится в сообщении. Отмечается, что представители фонда утвердили перечень редких и тяжело излечимых болезней — 61 наименование. В ЯНАО проживают 14 таких детей. За два года фонд приобрел для них лекарства, стоимость которых достигла почти 350 миллионов рублей. «На Ямале взаимодействие с Фондом началось в 2021 году. За это время при поддержке „Круга добра“ помощь получили 14 детей, в 2023 году заявки на необходимое лекарственное обеспечение оформлены уже на 19 маленьких ямальцев», — добавили там. Ранее глава РФ Владимир Путин поручил правительству предоставить варианты по обеспечению медикаментами детей с тяжелыми болезнями и после 18 лет. Власти должны были предоставить предложения до 15 февраля 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал соглашение с Президентским фондом «Круг добра», благодаря которому тяжелобольные дети в округе смогут получать необходимые для жизнеобеспечения лекарства. Теперь дети с серьезными заболеваниями будут адресно получать медицинскую помощь, сообщат пресс-служба регионально правительства. «Облегчится процесс получения родителями денежных средств и лекарств. Дети с тяжелыми заболеваниями будут получать медицинскую помощь с учетом индивидуального подхода, адресно. Их обеспечат лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации. Обеспечение детей такой поддержкой будет осуществляться до достижения пациентом 19 лет», — говорится в сообщении. Отмечается, что представители фонда утвердили перечень редких и тяжело излечимых болезней — 61 наименование. В ЯНАО проживают 14 таких детей. За два года фонд приобрел для них лекарства, стоимость которых достигла почти 350 миллионов рублей. «На Ямале взаимодействие с Фондом началось в 2021 году. За это время при поддержке „Круга добра“ помощь получили 14 детей, в 2023 году заявки на необходимое лекарственное обеспечение оформлены уже на 19 маленьких ямальцев», — добавили там. Ранее глава РФ Владимир Путин поручил правительству предоставить варианты по обеспечению медикаментами детей с тяжелыми болезнями и после 18 лет. Власти должны были предоставить предложения до 15 февраля 2022 года.