Путин дал поручение о помощи тяжелобольным детям и после 18 лет

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Травматолого-ортопедическое отделение Областной детской клинической больницы (ОДКБ) после капитального ремонта г. Екатеринбург , ребенок, пациент, палата, детская больница, посещение
С 2022 года тяжелобольные дети будут получать лекарства и после 18 лет Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству предоставить предложения по обеспечению лекарствами детей с тяжелыми заболеваниями и после совершеннолетия. Об этом сообщается на сайте главы России.

«Представить предложения об обеспечении начиная с 2022 года в рамках деятельности Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, „Круг добра“ больных после достижения возраста 18 лет необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации и об оказании им медицинской помощи, предусмотрев поэтапное увеличение возраста таких больных», — указано на сайте президента РФ. Правительство должно представить идеи до 15 февраля.

Ранее в Минздраве РФ изменили правила покупки препаратов для детей с орфанными заболеваниями. Лекарства им покупает фонд «Круг добра», созданный по инициативе Путина. Фонд сможет закупать зарегистрированные в РФ препараты до их введения в гражданский оборот, рассказали URA.RU в пресс-службе «Круга добра».

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству предоставить предложения по обеспечению лекарствами детей с тяжелыми заболеваниями и после совершеннолетия. Об этом сообщается на сайте главы России. «Представить предложения об обеспечении начиная с 2022 года в рамках деятельности Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, „Круг добра“ больных после достижения возраста 18 лет необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации и об оказании им медицинской помощи, предусмотрев поэтапное увеличение возраста таких больных», — указано на сайте президента РФ. Правительство должно представить идеи до 15 февраля. Ранее в Минздраве РФ изменили правила покупки препаратов для детей с орфанными заболеваниями. Лекарства им покупает фонд «Круг добра», созданный по инициативе Путина. Фонд сможет закупать зарегистрированные в РФ препараты до их введения в гражданский оборот, рассказали URA.RU в пресс-службе «Круга добра».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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