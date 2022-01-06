Путин дал поручение о помощи тяжелобольным детям и после 18 лет

С 2022 года тяжелобольные дети будут получать лекарства и после 18 лет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству предоставить предложения по обеспечению лекарствами детей с тяжелыми заболеваниями и после совершеннолетия. Об этом сообщается на сайте главы России.

«Представить предложения об обеспечении начиная с 2022 года в рамках деятельности Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, „Круг добра“ больных после достижения возраста 18 лет необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации и об оказании им медицинской помощи, предусмотрев поэтапное увеличение возраста таких больных», — указано на сайте президента РФ. Правительство должно представить идеи до 15 февраля.

Ранее в Минздраве РФ изменили правила покупки препаратов для детей с орфанными заболеваниями. Лекарства им покупает фонд «Круг добра», созданный по инициативе Путина. Фонд сможет закупать зарегистрированные в РФ препараты до их введения в гражданский оборот, рассказали URA.RU в пресс-службе «Круга добра».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам