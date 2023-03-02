Из свердловских аптек пропал популярный американский антибиотик

Из свердловских аптек пропал американский антибиотик «Цедекс»

02 марта 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

В регионе вышел из оборота антибиотик «Цедекс» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Популярный антибиотик перестал продаваться в аптеках Свердловской области. Речь идет о препарате «Цедекс». Об этом рассказали читатели URA.RU. Препарат производится в США. «Антибиотик „Цедекс“ весьма эффективен. Препарат обладает приятным вкусом. Его удобно принимать, так как упаковка рассчитана на курс. Ну и, наверно, немаловажно то, что препарат не вызывал побочных эффектов», — отмечают собеседники агентства. Корреспондент URA.RU прошелся по екатеринбургским аптекам и обнаружил, что «Цедекса» действительно нет в наличии, но при этом фармацевты предлагают аналоги. «„Цедекс“ (цефтибутен), как и большинство других бета-лактамных антибиотиков, оказывает бактерицидный эффект. Он подавляет синтез клеточной стенки бактерий. Препарат действует на многие микроорганизмы, устойчивые к пенициллинам и другим цефалоспоринам. Если пациент не может прибрести „Цедекс“, то практически в каждой аптеке найдется аналог препарата. Поэтому паниковать нет смысла. Без лекарств точно никто не останется», — отметила провизор одной известной аптечной сети Екатерина. Показания препарата «Цедекс»: Инфекционно-воспалительные заболевания;

Заболевания верхних и нижних отделов дыхательных путей;

Инфекции мочевыводящих путей у взрослых и детей;

Энтериты;

Гастроэнтериты. Ранее URA.RU сообщало, что иностранные лекарства перестали продавать в российских аптеках. Дело в том, что введенные санкции против России повлияли на логистику. В Свердловской области проблемы возникли со следующими медикаментами: «Виагра», «Золофт», «Гикамтин», «Флуимуцил», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф», «Дивигель», «Роаккутан», «Сероквель», «Зифлукорт», «Феринжект», «Хилак форте», «Лазикс». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Популярный антибиотик перестал продаваться в аптеках Свердловской области. Речь идет о препарате «Цедекс». Об этом рассказали читатели URA.RU. Препарат производится в США. «Антибиотик „Цедекс“ весьма эффективен. Препарат обладает приятным вкусом. Его удобно принимать, так как упаковка рассчитана на курс. Ну и, наверно, немаловажно то, что препарат не вызывал побочных эффектов», — отмечают собеседники агентства. Корреспондент URA.RU прошелся по екатеринбургским аптекам и обнаружил, что «Цедекса» действительно нет в наличии, но при этом фармацевты предлагают аналоги. «„Цедекс“ (цефтибутен), как и большинство других бета-лактамных антибиотиков, оказывает бактерицидный эффект. Он подавляет синтез клеточной стенки бактерий. Препарат действует на многие микроорганизмы, устойчивые к пенициллинам и другим цефалоспоринам. Если пациент не может прибрести „Цедекс“, то практически в каждой аптеке найдется аналог препарата. Поэтому паниковать нет смысла. Без лекарств точно никто не останется», — отметила провизор одной известной аптечной сети Екатерина. Показания препарата «Цедекс»: Ранее URA.RU сообщало, что иностранные лекарства перестали продавать в российских аптеках. Дело в том, что введенные санкции против России повлияли на логистику. В Свердловской области проблемы возникли со следующими медикаментами: «Виагра», «Золофт», «Гикамтин», «Флуимуцил», «Солу-Кортеф», «Оземпик», «Кортинефф», «Дивигель», «Роаккутан», «Сероквель», «Зифлукорт», «Феринжект», «Хилак форте», «Лазикс».