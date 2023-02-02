02 февраля 2023
01 февраля 2023

Жители Донбасса оценили консервы, которые производят в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Эскурсия в цех Ямальских оленей, Ямал-продукта и молокозавод + Ямал-Ири, консервы, рыба
Ямальские консервы оценили на новых территориях Фото:

Жители ДНР и ЛНР оценили консервы, которые изготавляивают в ЯНАО. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, больше всего жителям Донбасса понравилась «Печень налима».

«Ямальские консервы оценили на новых территориях. Салехардский комбинат наладил поставки своей продукции в Донецкую и Луганскую Народные Республики», — говорится в сообщении.

Планируются, что предприятие будет наращивать объемы и доставлять продукцию и в другие города. В январе 2023 года удалось заключить договора на поставку 3,5 тонн товара.

Ранее сообщалось, что продукция Салехардского предприятия попала в список 100 лучших товаров страны. Консервы отметили золотым знаком «Вкусы России».

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Жители ДНР и ЛНР оценили консервы, которые изготавляивают в ЯНАО. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, больше всего жителям Донбасса понравилась «Печень налима». «Ямальские консервы оценили на новых территориях. Салехардский комбинат наладил поставки своей продукции в Донецкую и Луганскую Народные Республики», — говорится в сообщении. Планируются, что предприятие будет наращивать объемы и доставлять продукцию и в другие города. В январе 2023 года удалось заключить договора на поставку 3,5 тонн товара. Ранее сообщалось, что продукция Салехардского предприятия попала в список 100 лучших товаров страны. Консервы отметили золотым знаком «Вкусы России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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