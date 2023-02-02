Жители Донбасса оценили консервы, которые производят в ЯНАО

03 февраля 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Ямальские консервы оценили на новых территориях Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU Жители ДНР и ЛНР оценили консервы, которые изготавляивают в ЯНАО. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, больше всего жителям Донбасса понравилась «Печень налима». «Ямальские консервы оценили на новых территориях. Салехардский комбинат наладил поставки своей продукции в Донецкую и Луганскую Народные Республики», — говорится в сообщении. Планируются, что предприятие будет наращивать объемы и доставлять продукцию и в другие города. В январе 2023 года удалось заключить договора на поставку 3,5 тонн товара. Ранее сообщалось, что продукция Салехардского предприятия попала в список 100 лучших товаров страны. Консервы отметили золотым знаком «Вкусы России».



Жители ДНР и ЛНР оценили консервы, которые изготавляивают в ЯНАО. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, больше всего жителям Донбасса понравилась «Печень налима». «Ямальские консервы оценили на новых территориях. Салехардский комбинат наладил поставки своей продукции в Донецкую и Луганскую Народные Республики», — говорится в сообщении. Планируются, что предприятие будет наращивать объемы и доставлять продукцию и в другие города. В январе 2023 года удалось заключить договора на поставку 3,5 тонн товара. Ранее сообщалось, что продукция Салехардского предприятия попала в список 100 лучших товаров страны. Консервы отметили золотым знаком «Вкусы России».