Жители Донбасса оценили консервы, которые производят в ЯНАО

Жители ДНР и ЛНР оценили консервы, которые изготавляивают в ЯНАО. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, больше всего жителям Донбасса понравилась «Печень налима».
«Ямальские консервы оценили на новых территориях. Салехардский комбинат наладил поставки своей продукции в Донецкую и Луганскую Народные Республики», — говорится в сообщении.
Планируются, что предприятие будет наращивать объемы и доставлять продукцию и в другие города. В январе 2023 года удалось заключить договора на поставку 3,5 тонн товара.
Ранее сообщалось, что продукция Салехардского предприятия попала в список 100 лучших товаров страны. Консервы отметили золотым знаком «Вкусы России».
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