Пермские власти хотят потратить сотни тысяч на ревизию бомбоубежищ

03 февраля 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Подлежащие ревизии бомбоубежища находятся в Свердловском районе Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермские власти объявили конкурс на обследование бомбоубежищ, расположенных в черте города. Расходы, запланированные на ревизию двух помещений, составляют более 700 тысяч рублей. Об этом сообщается в техзадании, опубликованном в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». «Выполнение визуального и инструментального обследования конструкций защитных сооружений гражданской обороны с выявлением дефектов и определением степени их опасности. Основными объектами осмотра являются фундаменты, колонны и балки, наружные и внутренние стены, перекрытия и другие конструкции», — указано в техзадании. Ревизию необходимо провести по двум адресам. Речь о здании на улице Василия Васильева, 5б, где запланированы работы по обследованию укрытия на первом этаже, а также здании на улице Коломенская, 61. Там нужно будет проводить инспекцию подвала. Организатором торгов выступает ГКУ «Имущественное казначейство Пермского края». Дата подведения итогов конкурса — 15 февраля 2023 года. Ранее информацию о запланированной в 2023 году ревизии защитных сооружений публиковала на своем сайте пермская мэрия. Также власти объявили конкурс на разработку проекта по ремонту бомбоубежища, расположенному в подвале дома по улице Ветлужская, 58.

Пермские власти объявили конкурс на обследование бомбоубежищ, расположенных в черте города. Расходы, запланированные на ревизию двух помещений, составляют более 700 тысяч рублей. Об этом сообщается в техзадании, опубликованном в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». «Выполнение визуального и инструментального обследования конструкций защитных сооружений гражданской обороны с выявлением дефектов и определением степени их опасности. Основными объектами осмотра являются фундаменты, колонны и балки, наружные и внутренние стены, перекрытия и другие конструкции», — указано в техзадании. Ревизию необходимо провести по двум адресам. Речь о здании на улице Василия Васильева, 5б, где запланированы работы по обследованию укрытия на первом этаже, а также здании на улице Коломенская, 61. Там нужно будет проводить инспекцию подвала. Организатором торгов выступает ГКУ «Имущественное казначейство Пермского края». Дата подведения итогов конкурса — 15 февраля 2023 года. Ранее информацию о запланированной в 2023 году ревизии защитных сооружений публиковала на своем сайте пермская мэрия. Также власти объявили конкурс на разработку проекта по ремонту бомбоубежища, расположенному в подвале дома по улице Ветлужская, 58.