Власти Турции обвинили США в управлении Европой

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, депутат, чиновник, кресло, переговоры, портфель, бизнесмен, должность
США управляют Европой с помощью послов, считает Сулейман Сойлу Фото:

Американские послы управляют всей Европой и пытаются влиять на Стамбул. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу в своем twitter-аккаунте.

«Каждый американский посол задается вопросом, как я могу навредить Турции. Это было одним из самых главных несчастий Турции на протяжении многих лет. Он собирает других послов и пытается дать им совет. Они делают то же самое в Европе, американское посольство управляет Европой», — написал Сойлу.

По словам главы МВД, США пытаются взбудоражить и Турцию. Сойлу призвал Вашингтон «убрать свои грязные руки» от страны.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвили США в обмане на миллиарды долларов. По словам турецкого лидера, Вашингтон не вернул Стамбулу деньги за истребители F-35, которые так и не были доставлены в Турцию.

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Американские послы управляют всей Европой и пытаются влиять на Стамбул. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу в своем twitter-аккаунте. «Каждый американский посол задается вопросом, как я могу навредить Турции. Это было одним из самых главных несчастий Турции на протяжении многих лет. Он собирает других послов и пытается дать им совет. Они делают то же самое в Европе, американское посольство управляет Европой», — написал Сойлу. По словам главы МВД, США пытаются взбудоражить и Турцию. Сойлу призвал Вашингтон «убрать свои грязные руки» от страны. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвили США в обмане на миллиарды долларов. По словам турецкого лидера, Вашингтон не вернул Стамбулу деньги за истребители F-35, которые так и не были доставлены в Турцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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