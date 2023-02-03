Власти Турции обвинили США в управлении Европой

Американские послы управляют всей Европой и пытаются влиять на Стамбул. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу в своем twitter-аккаунте.
«Каждый американский посол задается вопросом, как я могу навредить Турции. Это было одним из самых главных несчастий Турции на протяжении многих лет. Он собирает других послов и пытается дать им совет. Они делают то же самое в Европе, американское посольство управляет Европой», — написал Сойлу.
По словам главы МВД, США пытаются взбудоражить и Турцию. Сойлу призвал Вашингтон «убрать свои грязные руки» от страны.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвили США в обмане на миллиарды долларов. По словам турецкого лидера, Вашингтон не вернул Стамбулу деньги за истребители F-35, которые так и не были доставлены в Турцию.
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