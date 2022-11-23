Налоговая начала банкротить предприятие в ХМАО, на которое ополчился Газпром

Налоговая занялась банкротством «Советского тепловодоканала» из ХМАО

23 ноября 2022 в 19:43 Размер текста - 17 +

Федеральная налоговая служба начала банкротить водоканал в Советском Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Федеральная налоговая служба ХМАО начала процедуру банкротства «Советского тепловодоканала» (СТВК), который ранее попытался разорить «Газпром энергосбыт Тюмень». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «В настоящее время задолженность МУП „Советский тепловодоканал“ по договору энергоснабжения составляет 76,3 млн рублей, в связи с чем АО „Газпром энергосбыт Тюмень“ планировало инициировать процедуру банкротства. Однако арбитражный суд ХМАО уже возбудил процедуру банкротства в отношении МУП „Советский тепловодоканал“ по заявлению межрайонной инспекции федеральной налоговой службы по ХМАО», — сказали в пресс-службе «Газпром энергосбыт Тюмень». Ранее в разговоре с журналистом агентства мэр Советского Евгений Буренков уже подтвердил информацию о задолженности перед компанией. При этом он заверил, что власти муниципалитета придумали, как сократить долг. URA.RU писало, что компания «Газпром энергосбыт Тюмень» подала заявление в арбитражный суд с требованием обанкротить СТВК, которое является единственным теплоснабжающим предприятием в городе.

Федеральная налоговая служба ХМАО начала процедуру банкротства «Советского тепловодоканала» (СТВК), который ранее попытался разорить «Газпром энергосбыт Тюмень». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «В настоящее время задолженность МУП „Советский тепловодоканал“ по договору энергоснабжения составляет 76,3 млн рублей, в связи с чем АО „Газпром энергосбыт Тюмень“ планировало инициировать процедуру банкротства. Однако арбитражный суд ХМАО уже возбудил процедуру банкротства в отношении МУП „Советский тепловодоканал“ по заявлению межрайонной инспекции федеральной налоговой службы по ХМАО», — сказали в пресс-службе «Газпром энергосбыт Тюмень». Ранее в разговоре с журналистом агентства мэр Советского Евгений Буренков уже подтвердил информацию о задолженности перед компанией. При этом он заверил, что власти муниципалитета придумали, как сократить долг. URA.RU писало, что компания «Газпром энергосбыт Тюмень» подала заявление в арбитражный суд с требованием обанкротить СТВК, которое является единственным теплоснабжающим предприятием в городе.