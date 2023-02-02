В ЯНАО на нефтегазовое месторождение, которое продается второй год, снизили цену

03 февраля 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

В ЯНАО снизили цену на нефтегазовое месторождение Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Надымском районе ЯНАО крупное нефтегазовое месторождение вновь выставили на продажу. Как сообщается на сайте Avito, стоимость участка снизилась на 1,4 млрд рублей. «Предлагаем к продаже нефтегазовое месторождение расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе в 40 километрах от города Надым. Продается лицензионный участок с правом на приобретение 100% доли в открытом нефтяном месторождении», — говорится в объявлении. Продавец отметил, что перспективы извлекаемых ресурсов лицензионного участка оцениваются в 111 млрд. м³ газа и 93 млн. тонн нефти и конденсата, подчеркнув, что возможно и увеличение объемов. На расстоянии 19 километров от участка расположена ближайшая центральная установка подготовки газа. Стоимость участка 3,1 млрд рублей. В октябре 2022 года нефтегазовое предприятие также выставляли на продажу на площадке Avito. Тогда его стоимость была 4,5 млрд рублей.

В Надымском районе ЯНАО крупное нефтегазовое месторождение вновь выставили на продажу. Как сообщается на сайте Avito, стоимость участка снизилась на 1,4 млрд рублей. «Предлагаем к продаже нефтегазовое месторождение расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе в 40 километрах от города Надым. Продается лицензионный участок с правом на приобретение 100% доли в открытом нефтяном месторождении», — говорится в объявлении. Продавец отметил, что перспективы извлекаемых ресурсов лицензионного участка оцениваются в 111 млрд. м³ газа и 93 млн. тонн нефти и конденсата, подчеркнув, что возможно и увеличение объемов. На расстоянии 19 километров от участка расположена ближайшая центральная установка подготовки газа. Стоимость участка 3,1 млрд рублей. В октябре 2022 года нефтегазовое предприятие также выставляли на продажу на площадке Avito. Тогда его стоимость была 4,5 млрд рублей.