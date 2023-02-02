02 февраля 2023

В ЯНАО на нефтегазовое месторождение, которое продается второй год, снизили цену

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Качалки. Сургут, газ, газпром, топливо, роснефть, качалка, экономика, нефть, месторождение, нефтедобыча, добыча нефти, черное золото, природные ресурсы, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть
В ЯНАО снизили цену на нефтегазовое месторождение Фото:

В Надымском районе ЯНАО крупное нефтегазовое месторождение вновь выставили на продажу. Как сообщается на сайте Avito, стоимость участка снизилась на 1,4 млрд рублей.

«Предлагаем к продаже нефтегазовое месторождение расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе в 40 километрах от города Надым. Продается лицензионный участок с правом на приобретение 100% доли в открытом нефтяном месторождении», — говорится в объявлении.

Продавец отметил, что перспективы извлекаемых ресурсов лицензионного участка оцениваются в 111 млрд. м³ газа и 93 млн. тонн нефти и конденсата, подчеркнув, что возможно и увеличение объемов. На расстоянии 19 километров от участка расположена ближайшая центральная установка подготовки газа. Стоимость участка 3,1 млрд рублей.

В октябре 2022 года нефтегазовое предприятие также выставляли на продажу на площадке Avito. Тогда его стоимость была 4,5 млрд рублей.

О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Надымском районе ЯНАО крупное нефтегазовое месторождение вновь выставили на продажу. Как сообщается на сайте Avito, стоимость участка снизилась на 1,4 млрд рублей. «Предлагаем к продаже нефтегазовое месторождение расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе в 40 километрах от города Надым. Продается лицензионный участок с правом на приобретение 100% доли в открытом нефтяном месторождении», — говорится в объявлении. Продавец отметил, что перспективы извлекаемых ресурсов лицензионного участка оцениваются в 111 млрд. м³ газа и 93 млн. тонн нефти и конденсата, подчеркнув, что возможно и увеличение объемов. На расстоянии 19 километров от участка расположена ближайшая центральная установка подготовки газа. Стоимость участка 3,1 млрд рублей. В октябре 2022 года нефтегазовое предприятие также выставляли на продажу на площадке Avito. Тогда его стоимость была 4,5 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...