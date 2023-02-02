Иногороднего депутата думы Ханты-Мансийска обвинили в пропуске заседаний

03 февраля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Депутата Думы в ХМАО подозревают в «прогулах» заседаний Фото: Алексей Андронов © URA.RU Депутата думы Ханты-Мансийска Евгения Дальникова обвиняют в том, что тот не появляется на заседания органа власти. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники в политическом истеблишменте. «Евгений Дальников, являясь депутатом думы Ханты-Мансийска, проживает в Нижневартовске. На депутатских комиссиях он участвует в формате ВКС, а собрания органа власти, по слухам, вообще пропускает. На них он делегирует свои полномочия другим депутатам. Не понятно, как он может выполнять функции депутата городской думы, находясь в другом населенном пункте», — отмечает инсайдер. Сам Евгений Дальников пояснил журналисту URA.RU, что не видит в этом ничего страшного. «Современные возможности ВКС-связи помогают поддерживать должный уровень вовлеченности в процесс обсуждения важных вопросов на депутатских комиссиях. А, относительно моего отсутствия на заседаниях думы: такое было только в том случае, когда у меня был отпуск. А так на всех заседаниях присутствую», — рассказал депутата Дальников. Кроме того, он отметил, что часто ездит во всему ХМАО. Таким образом, поездки в Ханты-Мансийск не становятся препятствием для Дальникова. Ранее URA.RU рассказывало, что экс-спикер думы Нефтеюганска (ХМАО) Рафаэль Галиев переехал на постоянное место жительства в Геленджик. Он хоть и отказался от поста председателя думы, но продолжает числиться депутатом. Хотя как он собирается выполнять свои функции народного избранника непонятно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутата думы Ханты-Мансийска Евгения Дальникова обвиняют в том, что тот не появляется на заседания органа власти. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники в политическом истеблишменте. «Евгений Дальников, являясь депутатом думы Ханты-Мансийска, проживает в Нижневартовске. На депутатских комиссиях он участвует в формате ВКС, а собрания органа власти, по слухам, вообще пропускает. На них он делегирует свои полномочия другим депутатам. Не понятно, как он может выполнять функции депутата городской думы, находясь в другом населенном пункте», — отмечает инсайдер. Сам Евгений Дальников пояснил журналисту URA.RU, что не видит в этом ничего страшного. «Современные возможности ВКС-связи помогают поддерживать должный уровень вовлеченности в процесс обсуждения важных вопросов на депутатских комиссиях. А, относительно моего отсутствия на заседаниях думы: такое было только в том случае, когда у меня был отпуск. А так на всех заседаниях присутствую», — рассказал депутата Дальников. Кроме того, он отметил, что часто ездит во всему ХМАО. Таким образом, поездки в Ханты-Мансийск не становятся препятствием для Дальникова. Ранее URA.RU рассказывало, что экс-спикер думы Нефтеюганска (ХМАО) Рафаэль Галиев переехал на постоянное место жительства в Геленджик. Он хоть и отказался от поста председателя думы, но продолжает числиться депутатом. Хотя как он собирается выполнять свои функции народного избранника непонятно.