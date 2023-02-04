Полковник Алехин раскрыл потери Украины за один бой

Полковник запаса: ВСУ теряют 80% личного состава роты за один бой

05 февраля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Украина несет большие потери военных на донбасской дуге, сказал Геннадий Алехин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины теряют до 80% личного состава роты за бой на напряженных участках фронта. Об этом URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Сейчас интенсивные бои на донбасской дуге: Соледар, Северск, Бахмут и Угледар. Потери ВСУ очень большие. На некоторых участках фронта теряется до 70-80% личного состава роты. За один или два боя. Потому что динамика и интенсивность очень большая. Это именно Угледар, Бахмут, участок между Соледаром и Бахмутом. И мы, и они несут потери, но ВСУ в пропорциональном отношении — намного больше», — сказал Геннадий Алехин. Военный обозреватель подчеркнул, что среди погибших есть как украинцы, так и иностранные граждане. «Там очень много наемников особенно из Польши и Румынии. Они потеряли большое число под Соледаром. Сейчас ВСУ пытаются любыми путями удержать Бахмут, но тоже теряют. Естественно, украинская сторона не говорит об этом, умалчивает о потерях. Но военкоры наши и украинские прекрасно все видят, и подтверждения есть», — отметил собеседник агентства. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что украинцев, покинувших страну с начала спецоперации будут депортировать из стран Запада и призывать на фронт. Также западные СМИ сообщали, что из-за потерь под Соледаром ВСУ планируют набрать 10 тысяч человек в Закарпатье. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины теряют до 80% личного состава роты за бой на напряженных участках фронта. Об этом URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Сейчас интенсивные бои на донбасской дуге: Соледар, Северск, Бахмут и Угледар. Потери ВСУ очень большие. На некоторых участках фронта теряется до 70-80% личного состава роты. За один или два боя. Потому что динамика и интенсивность очень большая. Это именно Угледар, Бахмут, участок между Соледаром и Бахмутом. И мы, и они несут потери, но ВСУ в пропорциональном отношении — намного больше», — сказал Геннадий Алехин. Военный обозреватель подчеркнул, что среди погибших есть как украинцы, так и иностранные граждане. «Там очень много наемников особенно из Польши и Румынии. Они потеряли большое число под Соледаром. Сейчас ВСУ пытаются любыми путями удержать Бахмут, но тоже теряют. Естественно, украинская сторона не говорит об этом, умалчивает о потерях. Но военкоры наши и украинские прекрасно все видят, и подтверждения есть», — отметил собеседник агентства. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что украинцев, покинувших страну с начала спецоперации будут депортировать из стран Запада и призывать на фронт. Также западные СМИ сообщали, что из-за потерь под Соледаром ВСУ планируют набрать 10 тысяч человек в Закарпатье.