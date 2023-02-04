04 февраля 2023

Полковник Алехин раскрыл потери Украины за один бой

Полковник запаса: ВСУ теряют 80% личного состава роты за один бой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, колонна, бтр, техника, ВСУ, stock
Украина несет большие потери военных на донбасской дуге, сказал Геннадий Алехин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины теряют до 80% личного состава роты за бой на напряженных участках фронта. Об этом URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин.

«Сейчас интенсивные бои на донбасской дуге: Соледар, Северск, Бахмут и Угледар. Потери ВСУ очень большие. На некоторых участках фронта теряется до 70-80% личного состава роты. За один или два боя. Потому что динамика и интенсивность очень большая. Это именно Угледар, Бахмут, участок между Соледаром и Бахмутом. И мы, и они несут потери, но ВСУ в пропорциональном отношении — намного больше», — сказал Геннадий Алехин.

Военный обозреватель подчеркнул, что среди погибших есть как украинцы, так и иностранные граждане. «Там очень много наемников особенно из Польши и Румынии. Они потеряли большое число под Соледаром. Сейчас ВСУ пытаются любыми путями удержать Бахмут, но тоже теряют. Естественно, украинская сторона не говорит об этом, умалчивает о потерях. Но военкоры наши и украинские прекрасно все видят, и подтверждения есть», — отметил собеседник агентства.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что украинцев, покинувших страну с начала спецоперации будут депортировать из стран Запада и призывать на фронт. Также западные СМИ сообщали, что из-за потерь под Соледаром ВСУ планируют набрать 10 тысяч человек в Закарпатье.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины теряют до 80% личного состава роты за бой на напряженных участках фронта. Об этом URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Сейчас интенсивные бои на донбасской дуге: Соледар, Северск, Бахмут и Угледар. Потери ВСУ очень большие. На некоторых участках фронта теряется до 70-80% личного состава роты. За один или два боя. Потому что динамика и интенсивность очень большая. Это именно Угледар, Бахмут, участок между Соледаром и Бахмутом. И мы, и они несут потери, но ВСУ в пропорциональном отношении — намного больше», — сказал Геннадий Алехин. Военный обозреватель подчеркнул, что среди погибших есть как украинцы, так и иностранные граждане. «Там очень много наемников особенно из Польши и Румынии. Они потеряли большое число под Соледаром. Сейчас ВСУ пытаются любыми путями удержать Бахмут, но тоже теряют. Естественно, украинская сторона не говорит об этом, умалчивает о потерях. Но военкоры наши и украинские прекрасно все видят, и подтверждения есть», — отметил собеседник агентства. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко заявлял, что украинцев, покинувших страну с начала спецоперации будут депортировать из стран Запада и призывать на фронт. Также западные СМИ сообщали, что из-за потерь под Соледаром ВСУ планируют набрать 10 тысяч человек в Закарпатье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...