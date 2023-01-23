PS: Украина проводит мобилизацию после масштабных потерь под Соледаром

24 января 2023 в 04:02 Размер текста - 17 +

В Венгрии заявили, что Киев проводит в Закарпатье мобилизацию из-за потерь под Соледаром Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют набрать 10 тысяч человек в Закарпатье после масштабных потерь под Соледаром. Об этом передает венгерское издание Pesti Sracok со ссылкой на местных жителей. «Сотрудники издания побывали в Закарпатье, где проходит самая жестокая кампания принудительного призыва с начала [спецоперации]. Из-за значительных потерь, больших, чем раньше, ВСУ используют радикальные методы для пополнения рабочей силы. По информации местных жителей, к весне хотят набрать 10 тысяч человек из Закарпатья», — передает венгерское издание . Так, по словам источников, мобилизуют даже тех, кому исполнилось 16 лет. Корреспонденты сообщили, что в Закарпатье формируется новая бригада — жители говорят, что самая большая обученная бригада, также известная как Закарпатская 128-я, понесла огромные потери в Соледаре. «Какова точная правда, сколько людей могло погибнуть на Восточном фронте за последние дни, никто не знает, это военная тайна», — говорится в сообщении. Ранее член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции Вадим Евсеев сообщил, что потенциал Украины уже заканчивается, в армию мобилизуют пожилых и подростков. Также ранее стало известно, что Зеленский поставил новую задачу украинскому формированию. Он приказал сформировать резервы личного состава. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют набрать 10 тысяч человек в Закарпатье после масштабных потерь под Соледаром. Об этом передает венгерское издание Pesti Sracok со ссылкой на местных жителей. «Сотрудники издания побывали в Закарпатье, где проходит самая жестокая кампания принудительного призыва с начала [спецоперации]. Из-за значительных потерь, больших, чем раньше, ВСУ используют радикальные методы для пополнения рабочей силы. По информации местных жителей, к весне хотят набрать 10 тысяч человек из Закарпатья», — передает венгерское издание. Так, по словам источников, мобилизуют даже тех, кому исполнилось 16 лет. Корреспонденты сообщили, что в Закарпатье формируется новая бригада — жители говорят, что самая большая обученная бригада, также известная как Закарпатская 128-я, понесла огромные потери в Соледаре. «Какова точная правда, сколько людей могло погибнуть на Восточном фронте за последние дни, никто не знает, это военная тайна», — говорится в сообщении. Ранее член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции Вадим Евсеев сообщил, что потенциал Украины уже заканчивается, в армию мобилизуют пожилых и подростков. Также ранее стало известно, что Зеленский поставил новую задачу украинскому формированию. Он приказал сформировать резервы личного состава.