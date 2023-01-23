PS: Украина проводит мобилизацию после масштабных потерь под Соледаром

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют набрать 10 тысяч человек в Закарпатье после масштабных потерь под Соледаром. Об этом передает венгерское издание Pesti Sracok со ссылкой на местных жителей.
«Сотрудники издания побывали в Закарпатье, где проходит самая жестокая кампания принудительного призыва с начала [спецоперации]. Из-за значительных потерь, больших, чем раньше, ВСУ используют радикальные методы для пополнения рабочей силы. По информации местных жителей, к весне хотят набрать 10 тысяч человек из Закарпатья», — передает венгерское издание. Так, по словам источников, мобилизуют даже тех, кому исполнилось 16 лет.
Корреспонденты сообщили, что в Закарпатье формируется новая бригада — жители говорят, что самая большая обученная бригада, также известная как Закарпатская 128-я, понесла огромные потери в Соледаре. «Какова точная правда, сколько людей могло погибнуть на Восточном фронте за последние дни, никто не знает, это военная тайна», — говорится в сообщении.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют набрать 10 тысяч человек в Закарпатье после масштабных потерь под Соледаром. Об этом передает венгерское издание Pesti Sracok со ссылкой на местных жителей. «Сотрудники издания побывали в Закарпатье, где проходит самая жестокая кампания принудительного призыва с начала [спецоперации]. Из-за значительных потерь, больших, чем раньше, ВСУ используют радикальные методы для пополнения рабочей силы. По информации местных жителей, к весне хотят набрать 10 тысяч человек из Закарпатья», — передает венгерское издание. Так, по словам источников, мобилизуют даже тех, кому исполнилось 16 лет. Корреспонденты сообщили, что в Закарпатье формируется новая бригада — жители говорят, что самая большая обученная бригада, также известная как Закарпатская 128-я, понесла огромные потери в Соледаре. «Какова точная правда, сколько людей могло погибнуть на Восточном фронте за последние дни, никто не знает, это военная тайна», — говорится в сообщении. Ранее член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции Вадим Евсеев сообщил, что потенциал Украины уже заканчивается, в армию мобилизуют пожилых и подростков. Также ранее стало известно, что Зеленский поставил новую задачу украинскому формированию. Он приказал сформировать резервы личного состава.