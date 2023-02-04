Депутат Госдумы призвал поднять максимальную сумму налогового вычета с покупки жилья

05 февраля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Максимальная сумма вычета в регионах должна отличаться, заявил Михаил Щапов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Максимальная сумма, с которой можно получить налоговый вычет с покупки квартиры, устарела, и ее необходимо поднять до пяти миллионов рублей. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы России по бюджету и налогам Михаил Щапов. «Установленная в законе максимальная сумма в два млн рублей, с которой можно получить вычет, явно устарела. При расчете изменений можно опереться, например, на нормативы Минстроя. По ним установлена средняя нормативная цена при предоставлении жилья льготникам в 69,3 тысячи рублей. Это стоимость, по которой государство строит либо покупает жилье и передает его тем, кто на это имеет право. Также для расчета можно использовать нормативы предоставления жилья по договору соцнайма или в собственность. Если использовать их, то одному человеку причитается минимум 33 квадратных метра, семье из двух человек — 42, из трех и более граждан — 18 квадратных метра на члена семьи. В таком случае семье из четырех человек нужно 72 квадратных метра, среднероссийская цена которых должна составить почти пять млн рублей. Вот и ориентир для увеличения максимальной суммы для определения налогового вычета», — сказал Михаил Щапов. Также он заявил, что в каждом регионе сумма на получение вычета должна отличаться. «Цены в России сильно разнятся от региона к региону. У того же Минстроя нормативы для разных регионов разнятся и учитывают особенности рынка. Для Москвы, например это 166 тысяч рублей за квадратный метр, а для республики Ингушетия — 47 тысяч рублей. Вполне логично рассмотреть вопрос о том, чтобы дифференцировать и максимальные суммы для налогового вычета на недвижимость, привязав их к нормативам Минстроя», — добавил депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Максимальная сумма, с которой можно получить налоговый вычет с покупки квартиры, устарела, и ее необходимо поднять до пяти миллионов рублей. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы России по бюджету и налогам Михаил Щапов. «Установленная в законе максимальная сумма в два млн рублей, с которой можно получить вычет, явно устарела. При расчете изменений можно опереться, например, на нормативы Минстроя. По ним установлена средняя нормативная цена при предоставлении жилья льготникам в 69,3 тысячи рублей. Это стоимость, по которой государство строит либо покупает жилье и передает его тем, кто на это имеет право. Также для расчета можно использовать нормативы предоставления жилья по договору соцнайма или в собственность. Если использовать их, то одному человеку причитается минимум 33 квадратных метра, семье из двух человек — 42, из трех и более граждан — 18 квадратных метра на члена семьи. В таком случае семье из четырех человек нужно 72 квадратных метра, среднероссийская цена которых должна составить почти пять млн рублей. Вот и ориентир для увеличения максимальной суммы для определения налогового вычета», — сказал Михаил Щапов. Также он заявил, что в каждом регионе сумма на получение вычета должна отличаться. «Цены в России сильно разнятся от региона к региону. У того же Минстроя нормативы для разных регионов разнятся и учитывают особенности рынка. Для Москвы, например это 166 тысяч рублей за квадратный метр, а для республики Ингушетия — 47 тысяч рублей. Вполне логично рассмотреть вопрос о том, чтобы дифференцировать и максимальные суммы для налогового вычета на недвижимость, привязав их к нормативам Минстроя», — добавил депутат.