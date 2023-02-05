Нефтесервисная компания в ХМАО предлагает премию за вербовку сотрудников

06 февраля 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

Нефтесервисная компания платит деньги за привлеченных сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Нефтесервисная компания «МИРРИКО», которая работает с предприятиями «Роснефти», «Газпромнефти», «ЛУКОЙЛА» в ХМАО, выплачивает вознаграждение сотрудникам, которые трудоустроят в компанию своих знакомых. В объявлении на сайте вакансий HeadHunter указано, что премия по акции «Приведи друга» составляет 20 тысяч рублей. «Компания платит сотрудникам 20 тысяч за каждого привлеченного в компанию нового работника. Сейчас, например, на предприятии открыта вакансия инженера-технолога по буровым растворам с зарплатой до 300 тысяч рублей за вахту», — пояснили редакции URA.RU при обращении по номеру в объявлении. Помимо зарплаты, компания платит программные бонусы с 30-го дня работы, оплачивает дорогу и время, затраченное на передвижение к месту локации. Во время работы на вахте предприятие обеспечивает работников спецодеждой, предоставляет индивидуальные вагон-дома для проживания. Ранее URA. RU писало, что в ХМАО деловой партнер «Газпромнефти» открыл вакансию машиниста передвижной электростанции. Работодатель предлагает зарплату свыше 323 тысяч рублей за вахту.

Нефтесервисная компания «МИРРИКО», которая работает с предприятиями «Роснефти», «Газпромнефти», «ЛУКОЙЛА» в ХМАО, выплачивает вознаграждение сотрудникам, которые трудоустроят в компанию своих знакомых. В объявлении на сайте вакансий HeadHunter указано, что премия по акции «Приведи друга» составляет 20 тысяч рублей. «Компания платит сотрудникам 20 тысяч за каждого привлеченного в компанию нового работника. Сейчас, например, на предприятии открыта вакансия инженера-технолога по буровым растворам с зарплатой до 300 тысяч рублей за вахту», — пояснили редакции URA.RU при обращении по номеру в объявлении. Помимо зарплаты, компания платит программные бонусы с 30-го дня работы, оплачивает дорогу и время, затраченное на передвижение к месту локации. Во время работы на вахте предприятие обеспечивает работников спецодеждой, предоставляет индивидуальные вагон-дома для проживания. Ранее URA. RU писало, что в ХМАО деловой партнер «Газпромнефти» открыл вакансию машиниста передвижной электростанции. Работодатель предлагает зарплату свыше 323 тысяч рублей за вахту.