Источник: полпред Якушев дал депутатам Госдумы вводные по спецоперации

Уральские сенаторы и депутаты ГД собрались на закрытое совещание в Екатеринбурге

03 февраля 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев озвучил депутатам и сенаторам главные темы, связанные с СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Владимир Якушев напомнил сенаторам и депутатам Госдумы о реальных приоритетах Кремля. На закрытом совещании в Екатеринбурге уральский полпред обсудил с народными избранниками вопросы спецоперации. Как рассказали URA.RU участники встречи, речь шла о поддержке мобилизованных и помощи в восстановлении освобожденных территорий. По словам источников, вопросам спецоперации полпред уделил большую часть времени. «Напоминал о мерах поддержки семей мобилизованных, помощи [освобожденным территориям] от регионов УрФО, военно-промышленном комплексе. Что это сейчас самое важное. Благодарил депутатов, которые помогают [мобилизованным]», — воспроизводит один из парламентариев. Закрытое совещание было поделено на две части. В первой Якушев представил экономические итоги прошлого года и планы на следующий. А вторую посвятил ответам на любые вопросы собравшихся (некоторые депутаты, впрочем, превращали возможность обратиться к полпреду в самопрезентацию). Тогда же челябинец Дмитрий Вяткин озвучил идею создать систему психологической реабилитации участников СВО. Якушеву, по рассказам, предложение понравилось. Но обсуждение спецоперации, судя по всему, должно было остаться за закрытыми дверями. Выйдя с совещания к журналистам, Якушев заверил, что основной темой была именно экономика: «В 2023 году [нас ждет] продолжение санкций. Мы видим, что останавливаться этот процесс не будет. Вызовы жесткие, они будут продолжаться. Наша задача перед региональными властями и депутатами разного уровня — выполнение всех социальных обязательств. Население не должно пострадать». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владимир Якушев напомнил сенаторам и депутатам Госдумы о реальных приоритетах Кремля. На закрытом совещании в Екатеринбурге уральский полпред обсудил с народными избранниками вопросы спецоперации. Как рассказали URA.RU участники встречи, речь шла о поддержке мобилизованных и помощи в восстановлении освобожденных территорий. По словам источников, вопросам спецоперации полпред уделил большую часть времени. «Напоминал о мерах поддержки семей мобилизованных, помощи [освобожденным территориям] от регионов УрФО, военно-промышленном комплексе. Что это сейчас самое важное. Благодарил депутатов, которые помогают [мобилизованным]», — воспроизводит один из парламентариев. Закрытое совещание было поделено на две части. В первой Якушев представил экономические итоги прошлого года и планы на следующий. А вторую посвятил ответам на любые вопросы собравшихся (некоторые депутаты, впрочем, превращали возможность обратиться к полпреду в самопрезентацию). Тогда же челябинец Дмитрий Вяткин озвучил идею создать систему психологической реабилитации участников СВО. Якушеву, по рассказам, предложение понравилось. Но обсуждение спецоперации, судя по всему, должно было остаться за закрытыми дверями. Выйдя с совещания к журналистам, Якушев заверил, что основной темой была именно экономика: «В 2023 году [нас ждет] продолжение санкций. Мы видим, что останавливаться этот процесс не будет. Вызовы жесткие, они будут продолжаться. Наша задача перед региональными властями и депутатами разного уровня — выполнение всех социальных обязательств. Население не должно пострадать».