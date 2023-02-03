Польша начала учить солдат ВСУ обращаться с танками Leopard

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НАТО. Москва. stock, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2
Обучение солдат ВСУ является первым этапом передачи танков Leopard Украине, заявил Мариуш Блащак Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Польша объявила о старте первого этапа процесса передачи танков Украине, который заключается в обучении солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) обращению с танками Leopard. Об этом рассказал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Польша приступила к обучению украинских солдат обращению с танками Leopard», — передает слова Блащака польское телевидение. Он отметил, что обучение солдат ВСУ работе с немецкими танками является первым этапом в процессе передачи этих танков Украине.

Ранее стало известно, что ФРГ отправит Украине 14 танков Leopard 2. Помимо этого, немецкое правительство приняло решение о передаче украинской стороне дополнительно 88 танков Leopard 1, передает «Национальная служба новостей».

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Польша объявила о старте первого этапа процесса передачи танков Украине, который заключается в обучении солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) обращению с танками Leopard. Об этом рассказал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. «Польша приступила к обучению украинских солдат обращению с танками Leopard», — передает слова Блащака польское телевидение. Он отметил, что обучение солдат ВСУ работе с немецкими танками является первым этапом в процессе передачи этих танков Украине. Ранее стало известно, что ФРГ отправит Украине 14 танков Leopard 2. Помимо этого, немецкое правительство приняло решение о передаче украинской стороне дополнительно 88 танков Leopard 1, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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