03 февраля 2023

Ведущий Fox News Карлсон предупредил о риске ядерной войны из-за поставок истребителей F-16 Украине

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НАТО. Москва. stock, нато, авиация, истребитель, f-16, ф-16
Ведущий Fox News Карлсон раскритиковал сенатора Грэма за требование передать F-16 Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Требование американского сенатора Линдси Грэм предоставить Украине истребители F-16 это настоящее «помешательство». Такое мнение высказал ведущий Fox News Такер Карлсон.

«Оснащение украинской армии истребителями F-16 означало бы прямую вовлеченность Америки в конфликт против вооруженной ядерным оружием России. <…> Это помешательство, настоящее помешательство», — раскритиковал телеведущий сенатора во время трансляции на Youtube. Карлсон заявил, что для Грэма границы Украины важнее, чем границы США и будущее американского народа его не беспокоит.

Ранее сообщалось, что сенаторы США обеспокоены возможным контрнаступлением России и требуют от стран Запада срочно поставить Украине больше танков. Сенатор Грэм в свою очередь высказал разочарование тем, что Германия до сих пор не отправила Киеву обещанные Leopard 2. Позже журналисты издания The New York Times заявили, что власти США пытаются спровоцировать Европу на поставки Украине высокотехнологичного вооружения, обещая отправить со своей стороны истребители F-16 и танки Abrams.

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Требование американского сенатора Линдси Грэм предоставить Украине истребители F-16 это настоящее «помешательство». Такое мнение высказал ведущий Fox News Такер Карлсон. «Оснащение украинской армии истребителями F-16 означало бы прямую вовлеченность Америки в конфликт против вооруженной ядерным оружием России. <…> Это помешательство, настоящее помешательство», — раскритиковал телеведущий сенатора во время трансляции на Youtube. Карлсон заявил, что для Грэма границы Украины важнее, чем границы США и будущее американского народа его не беспокоит. Ранее сообщалось, что сенаторы США обеспокоены возможным контрнаступлением России и требуют от стран Запада срочно поставить Украине больше танков. Сенатор Грэм в свою очередь высказал разочарование тем, что Германия до сих пор не отправила Киеву обещанные Leopard 2. Позже журналисты издания The New York Times заявили, что власти США пытаются спровоцировать Европу на поставки Украине высокотехнологичного вооружения, обещая отправить со своей стороны истребители F-16 и танки Abrams.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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