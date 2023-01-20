Сенаторы США запаниковали из-за «планов» РФ на крупное контрнаступление

21 января 2023 в 01:12 Размер текста - 17 +

Сенаторы США призвали как можно скорее поставить оружие Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Двухпартийная делегация, состоящая из трех сенаторов США, которая посетила Киев в пятницу, потребовала от стран Запада срочно поставить Украине больше танков, поскольку политики обеспокоены недавними успехами Вооруженных сил России (ВС РФ) и их возможным крупным контрнаступлением. Свою обеспокоенность выразили сенаторы США Линдси Грэм, Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус. «Поставки оружия необходимы как можно скорее, поскольку русские находятся на пороге крупного контрнаступления», — заявил Блюменталь, слова которого приводит агентство Reuters . Грэм, в свою очередь, назвал ситуацию с организацией поставок танков Киеву «дерьмовым представлением», которое уже порядком утомило политиков. Он также заявил, что Германия до сих пор не отправила Вооруженным силам Украины (ВСУ) обещанные Leopard 2, что вызывает разочарование. Блюменталь в итоге потребовал союзников «прекратить неразбериху и хаотичные дебаты о том, кто и когда отправляет танки». Ранее в Белом доме признали успехи российских вооруженных сил в боях за Бахмут (Артемовск) и Соледар. Согласно заявлению координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби, Россия смогла достичь «постепенного прогресса» в ходе боевых действий на данном направлении. Кроме того, военные корреспонденты узнали о том, что больше половины 53-й бригады ВСУ было уничтожено в ходе боев за Клещеевку (расположена вблизи Бахмута). В результате этих успехов перед ВС РФ открылись «новые горизонты» и возможности контрнаступления и окружения Бахмута, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Двухпартийная делегация, состоящая из трех сенаторов США, которая посетила Киев в пятницу, потребовала от стран Запада срочно поставить Украине больше танков, поскольку политики обеспокоены недавними успехами Вооруженных сил России (ВС РФ) и их возможным крупным контрнаступлением. Свою обеспокоенность выразили сенаторы США Линдси Грэм, Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус. «Поставки оружия необходимы как можно скорее, поскольку русские находятся на пороге крупного контрнаступления», — заявил Блюменталь, слова которого приводит агентство Reuters. Грэм, в свою очередь, назвал ситуацию с организацией поставок танков Киеву «дерьмовым представлением», которое уже порядком утомило политиков. Он также заявил, что Германия до сих пор не отправила Вооруженным силам Украины (ВСУ) обещанные Leopard 2, что вызывает разочарование. Блюменталь в итоге потребовал союзников «прекратить неразбериху и хаотичные дебаты о том, кто и когда отправляет танки». Ранее в Белом доме признали успехи российских вооруженных сил в боях за Бахмут (Артемовск) и Соледар. Согласно заявлению координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби, Россия смогла достичь «постепенного прогресса» в ходе боевых действий на данном направлении. Кроме того, военные корреспонденты узнали о том, что больше половины 53-й бригады ВСУ было уничтожено в ходе боев за Клещеевку (расположена вблизи Бахмута). В результате этих успехов перед ВС РФ открылись «новые горизонты» и возможности контрнаступления и окружения Бахмута, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.