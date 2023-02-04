Летчики заявили о превосходстве российского Су-27 над американским F-16

Су-27 станет грозным оружием при умелом использовании, заявил Сергей Хатылев Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Американские истребители F16 сильно уступают российским Су-27. В том числе самолет из РФ превосходит F16 по летно-тактическим и огневым характеристикам. Об этом рассказали российские летчики.

«F-16 — это самолет с одним двигателем. Сейчас европейцы хотят всунуть его украинцам. <…> Наш самолет превосходит F-16, если брать именно Су-27», — сказал майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов. Его слова приводит Пятый канал. По его словам, американцы также признавали, что Су-27 является хорошим истребителем.

Военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск, в командовании специального назначения ВВС России Сергей Хатылев заявил, что Су-27 превосходит американский истребитель по огневым и летно-тактическим характеристикам. Также российский самолет куда лучше в противовоздушном бою, нежели F16. Однако эксперт отметил, что все зависит от навыков пилота. «При умелом использовании (Су-27) — это грозное оружие», — заключил Хатылев.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что США и Европа ведут переговоры, касаемо отправок Киеву истребителей F-16. Однако Вашингтон отказался предоставить самолеты украинской стороне. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает телеканал 360. При этом американские СМИ заявляют, что отказ носит временный характер. По мнению аналитиков, такими заявлениями на Западе хотят дезориентировать, пишет RT.