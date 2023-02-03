Помощник губернатора ХМАО, подозреваемый в мошенничестве, подал в отставку

Референт губернатора ХМАО Михаил Слинкин написал заявление об уходе

04 февраля 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Михаил Слинкин написал заявление об уходе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Помощник губернатора ХМАО Михаил Слинкин, который является подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве, написал заявление об уходе. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Написал заявление на увольнение по собственному желанию. С понедельника я больше не работаю помощником Натальи Владимировны Комаровой. Это единственно верное решение сейчас, пока ведутся разбирательства. Не понимаю суть претензий в мой адрес, но иду на такой шаг, потому как не могу дискредитировать своего руководителя, уважением которого дорожу», — написал Слинкин. Он добавил, что не исключает ошибок в финансовых документах при получении материальной помощи от Фонда гражданских инициатив. Слинкин руководит общественной ерганизацией «Олимпийский совет Югры». «Не исключаю факта нарушения финансовой дисциплины при составлении документов, их оформлении и составлении отчетов о полученных средствах. Эти обстоятельства сейчас и выясняют правоохранительные органы», — добавил он. Ранее стало известно, что Михаил Слинкин стал подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве. У силовиков возникли вопросы к его деятельности во время пандемии.

Помощник губернатора ХМАО Михаил Слинкин, который является подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве, написал заявление об уходе. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Написал заявление на увольнение по собственному желанию. С понедельника я больше не работаю помощником Натальи Владимировны Комаровой. Это единственно верное решение сейчас, пока ведутся разбирательства. Не понимаю суть претензий в мой адрес, но иду на такой шаг, потому как не могу дискредитировать своего руководителя, уважением которого дорожу», — написал Слинкин. Он добавил, что не исключает ошибок в финансовых документах при получении материальной помощи от Фонда гражданских инициатив. Слинкин руководит общественной ерганизацией «Олимпийский совет Югры». «Не исключаю факта нарушения финансовой дисциплины при составлении документов, их оформлении и составлении отчетов о полученных средствах. Эти обстоятельства сейчас и выясняют правоохранительные органы», — добавил он. Ранее стало известно, что Михаил Слинкин стал подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве. У силовиков возникли вопросы к его деятельности во время пандемии.