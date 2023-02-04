Военный эксперт Леонков: Польша готовится отправить на Украину 40 тысяч бойцов

Польша хочет отправиться на фронт под своим флагом, но НАТО не даст этого сделать, сказал Алексей Леонков Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Польша намерена отправить на Украину до 40 тысяч бойцов под видом наемников и участников ЧВК. Об этом заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По словам эксперта, польские бойцы сражаются на стороне ВСУ под видом наемников и участников ЧВК. В Польше уже принимается закон, чтобы легализовать их деятельность для компенсации семьям погибших потери кормильца. «Поэтому эти прокси-силы численностью от 10 до 40 тысяч человек пойдут по этому сценарию», — сказал Алексей Леонков. Его слова приводит «Украина.ру».

Военный эксперт подчеркнул, что польские военные хотели бы пойти на фронт под своим флагом. Однако НАТО не позволит этого сделать, так как станет прямым участником украинского конфликта.

После начала спецоперации на Украину начали съезжаться наемники из разных стран, чтобы сражаться на стороне ВСУ. Среди наемных военных есть и выходцы из Польши. Так, военный корреспондент URA.RU Евгений Линин сообщил, что в восточной части Украины все чаще появляются польские военнослужащие. Также он отметил присутствие военной техники НАТО, из-за чего предположил участие в СВО регулярной армии Польши. По мнению военного дипломата Александра Бартоша, польские наемники сражаются на стороне украинцев, чтобы вернуть свои территории.