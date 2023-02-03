Губернатор Шумков обратился к курганцам перед юбилеем области

Губернатор отметил, что положительная динамика в развитии региона зависит от труда земляков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к курганцам перед юбилеем области, рассказав о достижениях и поблагодарив горожан за их труд. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Наш регион за последние три года совершил колоссальный рывок, набрав отличные темпы и показав впечатляющую динамику. <…> И это ваш труд, земляки. А для меня вы всегда самые первые и самые лучшие. Спасибо вам за все, с юбилеем Курганскую область», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что Вадим Шумков обратился к курганским студентам. Он заявил, что их главная задача — это использование всех возможностей, которые у них есть.