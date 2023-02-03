03 февраля 2023

Губернатор Шумков обратился к курганцам перед юбилеем области

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские чтения. Курган, шумков вадим
Губернатор отметил, что положительная динамика в развитии региона зависит от труда земляков Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к курганцам перед юбилеем области, рассказав о достижениях и поблагодарив горожан за их труд. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Наш регион за последние три года совершил колоссальный рывок, набрав отличные темпы и показав впечатляющую динамику. <…> И это ваш труд, земляки. А для меня вы всегда самые первые и самые лучшие. Спасибо вам за все, с юбилеем Курганскую область», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что Вадим Шумков обратился к курганским студентам. Он заявил, что их главная задача — это использование всех возможностей, которые у них есть.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к курганцам перед юбилеем области, рассказав о достижениях и поблагодарив горожан за их труд. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Наш регион за последние три года совершил колоссальный рывок, набрав отличные темпы и показав впечатляющую динамику. <…> И это ваш труд, земляки. А для меня вы всегда самые первые и самые лучшие. Спасибо вам за все, с юбилеем Курганскую область», — написал Шумков в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что Вадим Шумков обратился к курганским студентам. Он заявил, что их главная задача — это использование всех возможностей, которые у них есть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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