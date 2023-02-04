Минобороны Британии: танкисты ВСУ освоили Challenger 2

04 февраля 2023 в 21:35 Размер текста - 17 +

Танки Challenger 2 поставит Киеву Великобритания Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Танкисты ВСУ освоили управление боевыми машинами из Великобритании Challenger 2. Об этом сообщило Минобороны Соединенного Королевства. «На этой неделе танкисты ВСУ оперативно освоили управление мощным Challenger 2. Танки Украине предоставляет Великобритания», — сказано в аккаунте Минобороны в Twitter. Новость по теме В чем преимущества российских танков над Leopard 2, Challenger и Abrams. Инфографика С начала спецоперации РФ на Украине Запад стал активно спонсировать Киев вооружением и боеприпасами. А в январе 2023 года западные страны объявили о своем решении поставить танки на Украину, Киев может получить около трехсот единиц техники. В частности, США собрались поставлять Abrams, Великобритания — Challenger, Германия — Leopard 2. Однако российские машины Т-80У, Т-90А и Т-72БМ имеют множество преимуществ над западными.

Танкисты ВСУ освоили управление боевыми машинами из Великобритании Challenger 2. Об этом сообщило Минобороны Соединенного Королевства. «На этой неделе танкисты ВСУ оперативно освоили управление мощным Challenger 2. Танки Украине предоставляет Великобритания», — сказано в аккаунте Минобороны в Twitter. С начала спецоперации РФ на Украине Запад стал активно спонсировать Киев вооружением и боеприпасами. А в январе 2023 года западные страны объявили о своем решении поставить танки на Украину, Киев может получить около трехсот единиц техники. В частности, США собрались поставлять Abrams, Великобритания — Challenger, Германия — Leopard 2. Однако российские машины Т-80У, Т-90А и Т-72БМ имеют множество преимуществ над западными.