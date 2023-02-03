В поселке ХМАО жители сутками не могут получить посылки на почте. Фото

Жительница ХМАО сообщила о больших очередях в отделении «Почты России»

04 февраля 2023 в 22:22 Размер текста - 17 +

В Пойковском образовалась большая очередь из-за графика работы почты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители поселка Пойковский (ХМАО) пожаловались на график работы отделения «Почты России», из-за которого они сутками не могут получить посылки. Анонимный пост опубликован в группе «Типичный Пойковский» в социальной сети «ВКонтакте» «Никогда не видела такой очереди на почту, чтобы забрать или отправить посылку, что за новый график? Я уже второй день не могу забрать посылку, а она хранится до 8 числа», — написала жительница поселка Пойковский в соцсети. В администрации Пойковского ответили, что отделение «Почты России» в поселке подчиняется Сургутскому почтамту, а руководству почтамта неоднократно поступали просьбы со стороны поселковой администрации об изменении графика работы и увеличении штата сотрудников. Следующее такое обращение будет направлено 6 февраля. Также жителям советуют подать электронное обращение на сайте организации. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО увольняют работников почт за отказ торговать продовольственными товарами. В соседнем ЯНАО женщина пожаловалась на вскрытие писем в отделении «Почты России». График работы почтового отделения Фото: группа «Типичный Пойковский», Вк

Жители поселка Пойковский (ХМАО) пожаловались на график работы отделения «Почты России», из-за которого они сутками не могут получить посылки. Анонимный пост опубликован в группе «Типичный Пойковский» в социальной сети «ВКонтакте» «Никогда не видела такой очереди на почту, чтобы забрать или отправить посылку, что за новый график? Я уже второй день не могу забрать посылку, а она хранится до 8 числа», — написала жительница поселка Пойковский в соцсети. В администрации Пойковского ответили, что отделение «Почты России» в поселке подчиняется Сургутскому почтамту, а руководству почтамта неоднократно поступали просьбы со стороны поселковой администрации об изменении графика работы и увеличении штата сотрудников. Следующее такое обращение будет направлено 6 февраля. Также жителям советуют подать электронное обращение на сайте организации. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО увольняют работников почт за отказ торговать продовольственными товарами. В соседнем ЯНАО женщина пожаловалась на вскрытие писем в отделении «Почты России».