WSJ: Китай помогает России в спецоперации на Украине

04 февраля 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

WSJ: китайские предприятия отправляют РФ навигационное оборудование Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Китай оказывает России военную помощь, поставляя различные санкционные товары. Об этом сообщает The Wall Street Journal. «Китайские предприятия нарастили поставки РФ после начала спецоперации на территории Украины», — пишет издание. По мнению журналистов, власти Китая разработали систему «теневых» компаний, которые поставляют санкционные товаров военного назначения. По данным WSJ, Китай поставляет России навигационное оборудование и запасные части для реактивных истребителей. Аналитики C4ADS отмечают, что многие китайские компании публикуют недостоверные данные, чтобы обнародовать как можно меньше информации о своей деятельности и помогать РФ. Ранее сообщалось, что президент США Джозеф Байден пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину остановить американские и иные вложения в Китай, если Пекин будет поддерживать Россию и помогать ей обходить западные санкции. Об этом он заявил в телефонном разговоре с китайским лидером.

Китай оказывает России военную помощь, поставляя различные санкционные товары. Об этом сообщает The Wall Street Journal. «Китайские предприятия нарастили поставки РФ после начала спецоперации на территории Украины», — пишет издание. По мнению журналистов, власти Китая разработали систему «теневых» компаний, которые поставляют санкционные товаров военного назначения. По данным WSJ, Китай поставляет России навигационное оборудование и запасные части для реактивных истребителей. Аналитики C4ADS отмечают, что многие китайские компании публикуют недостоверные данные, чтобы обнародовать как можно меньше информации о своей деятельности и помогать РФ. Ранее сообщалось, что президент США Джозеф Байден пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину остановить американские и иные вложения в Китай, если Пекин будет поддерживать Россию и помогать ей обходить западные санкции. Об этом он заявил в телефонном разговоре с китайским лидером.