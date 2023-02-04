Пушилин рассказал о сложностях при взятии Угледара из-за действий ВСУ

Российская армия подступает к Угледару, но процесс затягивается из-за переброски подкреплений ВСУ. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Российские силы подступают к Угледару с юга, юго-запада и запада, но процесс идет не быстро из-за переброски подкреплений ВСУ», — сообщил Пушилин в видеообращении, которое опубликовал в своем telegram-канале. По его словам, противник перекинул бригаду морской пехоты, которая усилила оставшуюся часть. Он отметил, что на Авдеевском направлении также есть улучшения позиции.
Ранее стало известно, что российская армия окружила Угледар полукольцом. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. В Минобороны подтвердили, что ВС РФ удалось занять там выгодные позиции.
Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.
Российская армия подступает к Угледару, но процесс затягивается из-за переброски подкреплений ВСУ. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Российские силы подступают к Угледару с юга, юго-запада и запада, но процесс идет не быстро из-за переброски подкреплений ВСУ», — сообщил Пушилин в видеообращении, которое опубликовал в своем telegram-канале. По его словам, противник перекинул бригаду морской пехоты, которая усилила оставшуюся часть. Он отметил, что на Авдеевском направлении также есть улучшения позиции. Ранее стало известно, что российская армия окружила Угледар полукольцом. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. В Минобороны подтвердили, что ВС РФ удалось занять там выгодные позиции.