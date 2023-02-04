Зеленский обсудил законность украинских санкций с Западом

05 февраля 2023 в 00:40 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что Киев согласовал с Западом юридические аспекты санкций Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы, согласно которым украинцев, имеющих российский паспорт, будут лишать гражданства. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Сегодня же я подписал соответствующие документы, чтобы сделать очередной шаг по защите и очищению нашего государства от тех, кто на стороне [РФ]. Есть представление от Службы безопасности по отношению к лицам, у которых зафиксировано наличие российского гражданства. Завтра же будет сделан еще один юридический шаг по выполнению санкционных решений СНБО», — сказал Зеленский в своем вечернем обращении, опубликованном в его telegram-канале. Ранее Зеленский говорил, что люди, имеющие двойное или тройное гражданство, в том числе гражданство РФ, должны оставаться «только с одним гражданством, российским, и жить в соответствующем государстве». Украинского гражданства по решению Владимира Зеленского уже лишены Андрей Деркач, Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин, а также 13 священников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы, согласно которым украинцев, имеющих российский паспорт, будут лишать гражданства. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Сегодня же я подписал соответствующие документы, чтобы сделать очередной шаг по защите и очищению нашего государства от тех, кто на стороне [РФ]. Есть представление от Службы безопасности по отношению к лицам, у которых зафиксировано наличие российского гражданства. Завтра же будет сделан еще один юридический шаг по выполнению санкционных решений СНБО», — сказал Зеленский в своем вечернем обращении, опубликованном в его telegram-канале. Ранее Зеленский говорил, что люди, имеющие двойное или тройное гражданство, в том числе гражданство РФ, должны оставаться «только с одним гражданством, российским, и жить в соответствующем государстве». Украинского гражданства по решению Владимира Зеленского уже лишены Андрей Деркач, Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин, а также 13 священников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).