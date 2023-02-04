Зеленский обсудил законность украинских санкций с Западом

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы, согласно которым украинцев, имеющих российский паспорт, будут лишать гражданства. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Сегодня же я подписал соответствующие документы, чтобы сделать очередной шаг по защите и очищению нашего государства от тех, кто на стороне [РФ]. Есть представление от Службы безопасности по отношению к лицам, у которых зафиксировано наличие российского гражданства. Завтра же будет сделан еще один юридический шаг по выполнению санкционных решений СНБО», — сказал Зеленский в своем вечернем обращении, опубликованном в его telegram-канале.
Ранее Зеленский говорил, что люди, имеющие двойное или тройное гражданство, в том числе гражданство РФ, должны оставаться «только с одним гражданством, российским, и жить в соответствующем государстве». Украинского гражданства по решению Владимира Зеленского уже лишены Андрей Деркач, Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин, а также 13 священников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы, согласно которым украинцев, имеющих российский паспорт, будут лишать гражданства. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Сегодня же я подписал соответствующие документы, чтобы сделать очередной шаг по защите и очищению нашего государства от тех, кто на стороне [РФ]. Есть представление от Службы безопасности по отношению к лицам, у которых зафиксировано наличие российского гражданства. Завтра же будет сделан еще один юридический шаг по выполнению санкционных решений СНБО», — сказал Зеленский в своем вечернем обращении, опубликованном в его telegram-канале. Ранее Зеленский говорил, что люди, имеющие двойное или тройное гражданство, в том числе гражданство РФ, должны оставаться «только с одним гражданством, российским, и жить в соответствующем государстве». Украинского гражданства по решению Владимира Зеленского уже лишены Андрей Деркач, Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин, а также 13 священников Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).