04 февраля 2023
03 февраля 2023

В Тюменской области простились с погибшим бойцом ЧВК «Вагнер». Фото

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Церемония вручения ордена мужества родным погибшего в ходе СВО солдата Владислава Дятлова. Село Введенское. Курган , чиновница, поминки, гвоздики, цветы, похороны, женская сумка
В Ялуторовске простились с погибшим Александром Швецовым Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Ялуторовске Тюменской области простились с погибшим на спецоперации бойцом ЧВК «Вагнер» Александром Швецовым. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте».

«Ялуторовск простился с погибшим Александром Владимировичем Швецовым. Наш земляк погиб под Артемовском при выполнении боевой задачи», — говорится в сообщении.

Церемония прощания состоялась 4 февраля в 13:00. «Искренние соболезнования родным и близким», — дополнили в пресс-службе.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Как сообщал российский лидер, главной целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса.

Фото:

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В Ялуторовске Тюменской области простились с погибшим на спецоперации бойцом ЧВК «Вагнер» Александром Швецовым. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте». «Ялуторовск простился с погибшим Александром Владимировичем Швецовым. Наш земляк погиб под Артемовском при выполнении боевой задачи», — говорится в сообщении. Церемония прощания состоялась 4 февраля в 13:00. «Искренние соболезнования родным и близким», — дополнили в пресс-службе. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Как сообщал российский лидер, главной целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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