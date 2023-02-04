В Тюменской области простились с погибшим бойцом ЧВК «Вагнер». Фото

05 февраля 2023 в 04:24 Размер текста - 17 +

В Ялуторовске простились с погибшим Александром Швецовым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Ялуторовске Тюменской области простились с погибшим на спецоперации бойцом ЧВК «Вагнер» Александром Швецовым. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте». «Ялуторовск простился с погибшим Александром Владимировичем Швецовым. Наш земляк погиб под Артемовском при выполнении боевой задачи», — говорится в сообщении. Церемония прощания состоялась 4 февраля в 13:00. «Искренние соболезнования родным и близким», — дополнили в пресс-службе. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Как сообщал российский лидер, главной целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса. Фото: сообщество администрации Ялуторовска в соцсети «ВКонтакте»

В Ялуторовске Тюменской области простились с погибшим на спецоперации бойцом ЧВК «Вагнер» Александром Швецовым. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте». «Ялуторовск простился с погибшим Александром Владимировичем Швецовым. Наш земляк погиб под Артемовском при выполнении боевой задачи», — говорится в сообщении. Церемония прощания состоялась 4 февраля в 13:00. «Искренние соболезнования родным и близким», — дополнили в пресс-службе. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Как сообщал российский лидер, главной целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса.