В Ялуторовске Тюменской области простились с погибшим на спецоперации бойцом ЧВК «Вагнер» Александром Швецовым. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в соцсети «ВКонтакте».
«Ялуторовск простился с погибшим Александром Владимировичем Швецовым. Наш земляк погиб под Артемовском при выполнении боевой задачи», — говорится в сообщении.
Церемония прощания состоялась 4 февраля в 13:00. «Искренние соболезнования родным и близким», — дополнили в пресс-службе.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Как сообщал российский лидер, главной целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса.
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