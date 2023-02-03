Зеленский: Украина не сдаст Бахмут

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
ВСУ будут бороться за Артемовск, заявил Владимир Зеленский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут сдавать Артемовск (Бахмут). Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Украина в Киеве.

«Будем бороться сколько сможем. Сдавать Бахмут никто не будет», — сказал Зеленский. Трансляция пресс-конференции идет в twitter-аккаунте главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина платит высокую цену за удержание Артемовска. Он не стал раскрывать точное количество потерь ВСУ в боях за город.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут сдавать Артемовск (Бахмут). Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Украина в Киеве. «Будем бороться сколько сможем. Сдавать Бахмут никто не будет», — сказал Зеленский. Трансляция пресс-конференции идет в twitter-аккаунте главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина платит высокую цену за удержание Артемовска. Он не стал раскрывать точное количество потерь ВСУ в боях за город.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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