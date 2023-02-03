Зеленский: Украина не сдаст Бахмут

ВСУ будут бороться за Артемовск, заявил Владимир Зеленский
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут сдавать Артемовск (Бахмут). Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Украина в Киеве.
«Будем бороться сколько сможем. Сдавать Бахмут никто не будет», — сказал Зеленский. Трансляция пресс-конференции идет в twitter-аккаунте главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина платит высокую цену за удержание Артемовска. Он не стал раскрывать точное количество потерь ВСУ в боях за город.
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