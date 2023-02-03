В офисе Зеленского заявили о «высокой цене» за удержание Артемовска

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Удержание Артемовска для ВСУ обходится очень дорого, заявил Михаил Подоляк Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Удержание Артемовска (Бахмут) очень дорого обходится для Вооруженных сил Украины (ВСУ), но украинское командование не собирается отдавать приказ об отступлении из города. Об этом рассказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью испанской газете 20 minutos.

«Украина платит высочайшую цену за удержание Артемовска, но не может оставить его позади», — пояснил изданию Подоляк. При этом советник отказался раскрыть истинную цифру человеческих потерь в рядах украинской армии при удержании города.

Ранее американская газета The Wall Street Journal передавала информацию, что в рядах ВСУ зреет непонимание продолжающейся обороны Артемовска, а решение об отступлении кажется им более правильным. Замкомандира батальона Нацгвардии Украины Владимир Назаренко назвал бои под Артемовском сущим адом, передает телеканал 360. Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российская армия близка к взятию Артемовска под полный огневой контроль, сообщает RT.

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Удержание Артемовска (Бахмут) очень дорого обходится для Вооруженных сил Украины (ВСУ), но украинское командование не собирается отдавать приказ об отступлении из города. Об этом рассказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью испанской газете 20 minutos. «Украина платит высочайшую цену за удержание Артемовска, но не может оставить его позади», — пояснил изданию Подоляк. При этом советник отказался раскрыть истинную цифру человеческих потерь в рядах украинской армии при удержании города. Ранее американская газета The Wall Street Journal передавала информацию, что в рядах ВСУ зреет непонимание продолжающейся обороны Артемовска, а решение об отступлении кажется им более правильным. Замкомандира батальона Нацгвардии Украины Владимир Назаренко назвал бои под Артемовском сущим адом, передает телеканал 360. Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российская армия близка к взятию Артемовска под полный огневой контроль, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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