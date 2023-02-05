Боец «Вагнера» раскрыл, как ВСУ заставляют гражданских делать работу за себя

Боец ЧВК «Вагнер»: ВСУ используют гражданских из Бахмута для разведки

05 февраля 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

Использование ВСУ живого щита в виде гражданских затрудняет штурм города российскими войсками, заявил боец ЧВК Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют гражданских для разведки в Бахмуте (Артемовске). Об этом заявил боец ЧВК «Вагнер». «Они [украинские солдаты] переодевают гражданских в ВСУшную форму, выдвигают их до перекрестка. <…> Потом гражданские возвращаются. Проводят разведку», — рассказал боец ЧВК «Вагнер». Его слова приводит РИА Новости. Собеседник агентства пояснил, что ВСУ задействует гражданское население города, чтобы определять огневые позиции российских бойцов. Это становится проблемой для ВС РФ, так как использование украинцами живого щита в виде гражданских усложняет штурм города. ЧВК «Вагнер», рассказал боец, приходится вытаскивать стариков и детей. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Как рассказал президент РФ Владимир Путин, ее цель заключается в защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Под Бахмутом в настоящий момент проходят бои за город. Как рассказал боец ЧВК «Вагнер» (подразделение, которое также участвует в СВО), украинские мобилизованные не сдаются без боя.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют гражданских для разведки в Бахмуте (Артемовске). Об этом заявил боец ЧВК «Вагнер». «Они [украинские солдаты] переодевают гражданских в ВСУшную форму, выдвигают их до перекрестка. <…> Потом гражданские возвращаются. Проводят разведку», — рассказал боец ЧВК «Вагнер». Его слова приводит РИА Новости. Собеседник агентства пояснил, что ВСУ задействует гражданское население города, чтобы определять огневые позиции российских бойцов. Это становится проблемой для ВС РФ, так как использование украинцами живого щита в виде гражданских усложняет штурм города. ЧВК «Вагнер», рассказал боец, приходится вытаскивать стариков и детей. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Как рассказал президент РФ Владимир Путин, ее цель заключается в защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Под Бахмутом в настоящий момент проходят бои за город. Как рассказал боец ЧВК «Вагнер» (подразделение, которое также участвует в СВО), украинские мобилизованные не сдаются без боя.