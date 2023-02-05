Экс-премьер Израиля выдал приватное обещание Путина о судьбе Зеленского

Бывший премьер-министр Израиля Беннет: Путин пообещал не убивать Зеленского
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
По словам премьер-министра Израиля, Путин пообещал ему не убивать Владимира Зеленского Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет вспомнил, как при разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2022 года спросил о судьбе украинского президента. И Путин пообещал, что жизни Владимира Зеленского ничего не угрожает. Детали разговору Беннет раскрыл израильской газете The Jerusalem Post.

«[Владимир] Путин заверил Беннета: „Я не собираюсь убивать [Владимира] Зеленского“. <…> Беннет ответил: „Я должен понять, что вы даете мне слово, что не убьете Зеленского“, и Путин снова пообещал этого не делать», — передает автор газеты Това Лазарофф детали разговора. Сам разговор происходил в марте, во время переговоров между Россией и Украиной. Тогда Зеленский прибыл в Москву.

Автор издания отметила, что после беседы с российским президентом, Беннет позвонил Зеленскому и рассказал, что его жизни ничего не угрожает. По словам Беннетта, через несколько часов президент Украины вернулся в свой кабинет и снял видео, в котором рассказал, что не боится Владимира Путина.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин уточнял, что целью операции является защита мирного населения Донбасса. Москва и Киев предпринимали несколько попыток провести переговоры в 2022 году, но стороны не смогли договориться. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что Зеленский давно не является оппонентом для Путина.

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Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет вспомнил, как при разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2022 года спросил о судьбе украинского президента. И Путин пообещал, что жизни Владимира Зеленского ничего не угрожает. Детали разговору Беннет раскрыл израильской газете The Jerusalem Post. «[Владимир] Путин заверил Беннета: „Я не собираюсь убивать [Владимира] Зеленского“. <…> Беннет ответил: „Я должен понять, что вы даете мне слово, что не убьете Зеленского“, и Путин снова пообещал этого не делать», — передает автор газеты Това Лазарофф детали разговора. Сам разговор происходил в марте, во время переговоров между Россией и Украиной. Тогда Зеленский прибыл в Москву. Автор издания отметила, что после беседы с российским президентом, Беннет позвонил Зеленскому и рассказал, что его жизни ничего не угрожает. По словам Беннетта, через несколько часов президент Украины вернулся в свой кабинет и снял видео, в котором рассказал, что не боится Владимира Путина. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин уточнял, что целью операции является защита мирного населения Донбасса. Москва и Киев предпринимали несколько попыток провести переговоры в 2022 году, но стороны не смогли договориться. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что Зеленский давно не является оппонентом для Путина.
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