Экс-премьер Израиля выдал приватное обещание Путина о судьбе Зеленского

Бывший премьер-министр Израиля Беннет: Путин пообещал не убивать Зеленского

По словам премьер-министра Израиля, Путин пообещал ему не убивать Владимира Зеленского Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет вспомнил, как при разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2022 года спросил о судьбе украинского президента. И Путин пообещал, что жизни Владимира Зеленского ничего не угрожает. Детали разговору Беннет раскрыл израильской газете The Jerusalem Post.

«[Владимир] Путин заверил Беннета: „Я не собираюсь убивать [Владимира] Зеленского“. <…> Беннет ответил: „Я должен понять, что вы даете мне слово, что не убьете Зеленского“, и Путин снова пообещал этого не делать», — передает автор газеты Това Лазарофф детали разговора. Сам разговор происходил в марте, во время переговоров между Россией и Украиной. Тогда Зеленский прибыл в Москву.

Автор издания отметила, что после беседы с российским президентом, Беннет позвонил Зеленскому и рассказал, что его жизни ничего не угрожает. По словам Беннетта, через несколько часов президент Украины вернулся в свой кабинет и снял видео, в котором рассказал, что не боится Владимира Путина.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин уточнял, что целью операции является защита мирного населения Донбасса. Москва и Киев предпринимали несколько попыток провести переговоры в 2022 году, но стороны не смогли договориться. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что Зеленский давно не является оппонентом для Путина.